Karime Pindter rompe el silencio sobre su futuro como conductora, ¿se integra a ‘Sale el sol’? ¿Adiós programa Hoy?

Karime Pindter ha dado de qué hablar en los últimos meses debido a algunas declaraciones controversiales; sin embargo, su nombre también ha sonado para integrarse como conductora a uno de los matutinos más populares de la televisión.

Desde hace algunas semanas, se ha especulado que Karime podría convertirse en una de las nuevas conductoras de ‘Sale el sol’, como parte de la reestructura que se estaría llevando a cabo dentro de Imagen Televisión.

Después de varias semanas de rumores, la influencer finalmente habló y aclaró si este podría ser su próximo destino en la conducción.

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Karime Pindter / Instagram

¿Por qué surgió el rumor de que Karime Pindter sería conductora de ‘Sale el sol’?

Hace algunos meses, una fuente reveló a TVNotas que habría cambios importantes en las filas de Imagen Televisión y que ‘Sale el sol’ no sería la excepción, pues se habría notificado la salida del productor para que el mando quedara en manos de Alejandra Luck.

Como parte de estos movimientos, también habría una reestructura en el equipo de conducción. Entre las nuevas figuras que presuntamente llegarían al matutino estarían Aarón Mercury y Karime Pindter.

De acuerdo con esa misma información, Joanna Vega-Biestro, Rafael Serdán y Kati Zaragoza serían los conductores que abandonarían el programa.

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Karime Pindter / FB: Karime Pindter

¿Karime Pindter confirma su llegada a ‘Sale el sol’?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Karime respondió a las preguntas sobre su supuesta nueva etapa como conductora de ‘Sale el sol’.

La influencer mencionó que no ha recibido ninguna invitación ni ha tenido contacto con el equipo del programa para incorporarse como conductora. Además, aseguró que todo lo que se ha dicho al respecto es un “periodicazo”.

Asimismo, aclaró que por el momento está enfocada en otros proyectos, por lo que no tiene ninguna oferta concreta para convertirse en conductora de algún programa.

“No me han invitado. No, hicieron un periodicazo, pero a mí no me llegó la invitación (...) Por ahora creo que tengo otros proyectos, pero si se abren las puertas... Fue un chisme nada más.” Karime Pindter

Mencionó que cumplió un sueño al ser conductora de ‘Hoy', y no descarta el hecho de regresar al matutino, pues ha recibido muchas invitaciones, pero por su agenda, no le ha sido posible.

“He vivido uno de mis sueños, que es estar de conductora en ‘Hoy’. Amenazo con volver, porque sé que cuando me pueda desocupar y le diga a Andrea Rodríguez, ahí estaré.” Karime Pindter

En esa misma entrevista, Karime también fue cuestionada sobre la participación de su examiga Manelyk en ‘La granja VIP’. Sin embargo, se deslindó del tema al señalar que no consume el reality, por lo que prefirió no opinar al respecto.

“Eso sí no lo he visto (...) No tengo ni idea, no consumo ese programa.” Karime Pindter

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KARIME PINDTER NIEGA INTEGRARSE A SALE EL SOL 📺😱 asegura que no no dejara Televisa por Imagen Tv #ebninforma #ernestobuitronnews #KarimePindter #imagentv https://t.co/bFSKdOiFGa — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) November 3, 2026

¿Qué programas ha conducido Karime Pindter y cómo ha sido su trayectoria en televisión?

Karime Pindter ha destacado por su participación en reality shows como ‘Acapulco Shore’ y ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, su carrera se ha diversificado hacia otros proyectos televisivos, en los que ha explorado distintas facetas, como la conducción.

En esta área, Karime Pindter, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ ya ha participado en producciones como ‘La más draga’ y, más recientemente, en el programa ‘Hoy’, donde tuvo algunas apariciones como conductora invitada y presentó distintas secciones del matutino.

Esta faceta como conductora continúa creciendo, pues recientemente fue anunciada como una de las presentadoras de los ‘Premios heat’ 2026.

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