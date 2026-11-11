Actriz y conductora de TV está intubada y en cuidados intensivos: Su familia pide oraciones tras cirugía

Mientras los ojos de la comunidad televisiva y digital se encuentran pendientes del estado de salud de Laura Bozzo, otra famosa figura de la TV se encuentra en un momento crítico.

El mundo de la televisión se encuentra preocupado por la salud de una querida actriz y conductora de matutinos, luego de ser hospitalizada de emergencia y haber sido sometido a una cirugía, por la cual, se encuentra en cuidados intensivos. Ahora, su familia pide oraciones por su salud.

Conductora de televisión intubada tras cirugía / Redes sociales

¿Quién es la actriz y conductora que está hospitalizada actualmente?

Se trata de la actriz y presentadora colombiana Adriana Betancur , quien está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues permanece intubada en la Clínica Palermo, en Bogotá.

No es la primera vez que Betancur se encuentra por un problema de salud, de hecho, a lo largo de su vida ha padecido del riñón, algo que la ha elevado la preocupación de amigos y familia.

La propia familia de la conductora fue la que compartió algunos detalles de su estado de salud, de hecho, compartieron que ella tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia. ¿Por qué?

Te puede interesar: Familia de Laura Bozzo habría descartado su traslado a otro hospital; señalan que “estuvo en coma": “Frágil”

Adriana Betancur, actriz y conductora con problemas de salud / Redes sociales

¿Por qué la actriz Adriana Betancur fue sometida a una nueva cirugía?

La salud de Adriana Betancur ha tenido problemas desde casi 15 años, pues a pesar de que recibió un trasplante de riñón en 2014, dicho órgano dejó de funcionar repentinamente tiempo después.

Según el hermano de Adriana, Leonardo, el nefrólogo (especialista en el riñón) no ha aparecido, por lo que teme que la salud de ella empeore. Durante su hospitalización presentó una peritonitis que, según explicó su hermano, estaba relacionada con un catéter que le colocaron.

La infección complicó un panorama que ya requería atención especializada y que, de acuerdo con su familia, se agravó por la falta de respuesta oportuna.

Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. Hermano de Adriana Betancur

Asimismo, el hermano dijo que fue necesario intubarla porque uno de sus pulmones comenzó a verse afectado por la retención de líquidos, derivada de que no se pudo realizar la diálisis:

Se empieza a afectar su pulmón por la retención de líquidos. Retención de líquidos causada por la no diálisis. Adriana Betancur

En medio del caos, su amiga y compañera de televisión, Milena López, comunicó que Adriana ingresó a cirugía para retirarle el catéter peritoneal y pidió oraciones por la mejoría de la conductora:

Nuestra querida amiga Adri acaba de ingresar a cirugía para retirar el catéter peritoneal. Seguimos a la espera de cómo responde su cuerpo a la hemodiálisis... Les pedimos que nos sigan acompañando con sus oraciones. Milena López

Desde la cuenta oficial de la presentadora, sus familiares confirmaron que la operación salió bien. Aunque el pronóstico sigue siendo reservado.

Lee: ¿Adamari López desfigurada? Actriz y conductora busca hospital por “problema en su cara” antes de programa: VIDEO

Mensaje de la familia de Adriana Betancur / IG: adri_betancur03

¿Quién es Adriana Betancur y cuál es su trayectoria?

Adriana Betancur Montealegre nació en 1983 y es una modelo, actriz y conductora colombiana que comenzó su trayectoria profesional en el 2000. En la prensa de aquel país se le conoce como parte de los espacios de la mañana del Canal RCN.

En dicha cadena fue integrante de los matutinos:



Muy buenos días y,

y, El desayuno.

Su carrera como actriz ha sido menor a comparación de su conducción, pues solo ha participado de Garzón vive, una serie colombiana de hace casi 10 años.

Algunos comparan la situación de Adriana Betancur con Yolanda Andrade, la conductora mexicana que también ha sufrido problemas de salud desde hace varios años.

Tal vez te interese: Vanessa Huppenkothen hospitalizada de emergencia y queda fuera del Mundial 2026: “Llegó a mis riñones”