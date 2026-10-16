Familia de Laura Bozzo habría descartado su traslado a otro hospital; señalan que “estuvo en coma": “Frágil”

Luego de que Laura Bozzo fuera trasladada a un hospital de la Ciudad de México tras haber sido operada de emergencia en Acapulco, Guerrero, se dieron nuevos informes sobre su estado de salud durante la tarde de este 16 de octubre.

De acuerdo con información difundida por ‘Hoy día’, ya se estaría contemplando una fecha para que sea dada de alta. ¡Te contamos los detalles!

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Laura Bozzo: estado de salud hoy, 16 de octubre. / Redes sociales

¿Desde cuándo está hospitalizada Laura Bozzo?

Durante la noche del 13 de octubre te dimos a conocer en TVNotas que Laura Bozzo había sido hospitalizada de emergencia debido a obstrucción intestinal. Los primeros reportes de ‘Acapulco Trends’ indicaron que la conductora había sido intervenida quirúrgicamente tras ingresar con una “deshidratación severa y una obstrucción intestinal”.

Horas después, la hija de Laura Bozzo habló sobre el estado de salud de su mamá con el periodista Javier Ceriani y confirmó que la presentadora peruana había sido operada de urgencia, pero ya estaba en recuperación: “Sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperando. La cirugía salió bien”.

Asimismo, Bozzo compartió un breve comunicado en su cuenta de Instagram, dejando entrever que estaba fuera de peligro: “Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”.

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Laura Bozzo: estado de salud hoy, 16 de octubre. / Redes sociales

¿Por qué Laura Bozzo fue trasladada a un hospital de CDMX tras cirugía?

Horas después del comunicado de Laura Bozzo, la conductora reapareció a bordo de una ambulancia que la trasladó hasta un hospital de CDMX, lo que volvió a encender las alarmas entre sus seguidores ante rumores de que habría sido intubada.

En medio de la preocupación, el chofer de Bozzo dio declaraciones a la prensa y desmintió que la conductora hubiera estado hospitalizada. Sobre su traslado, explicó que fue por temas de especialistas. Además, aclaró que la clínica se había encargado de todo, razón por la que se encuentra en un hospital público.

“No estuvo intubada. O sea, sí está sedada por un procedimiento quirúrgico que se hizo… Ella había mencionado hace mucho tiempo que ya había tenido un tema de septicemia, que estuvo en coma. No es un secreto. Tuvo consecuencias… Había quedado frágil el intestino”. Chofer de Laura Bozzo

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Laura Bozzo: estado de salud hoy, 16 de octubre. / Redes sociales

¿Laura Bozzo ya tiene fecha en que será dada de alta pese a grave estado de salud?

Desde entonces, no se han dado a conocer nuevas declaraciones sobre un familiar de Laura Bozzo, pese a que distintos reportes señalan que la conductora se encuentra grave. De acuerdo con uno de los últimos informes presentados por el programa ‘Hoy día’, la familia descartó su traslado a otro hospital debido a que está siendo atendida de manera “muy puntual”.

“Lo que sabemos es que ella está grave todavía, estable. Esta infección que ella tiene, la sepsis que tiene, es por el líquido que se le derramó internamente durante la operación, pero la tiene controlada”. Informe de Hoy día.

Por otra parte, señaló que “podrían darle de alta este fin de semana”, pero se debe esperar a que evolucione de manera favorable con la atención médica y el acompañamiento de su familia, principalmente de su hija. Por ahora, no es un hecho que salga de la clínica en los próximos días y se espera nueva información sobre su salud.

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