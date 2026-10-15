Cristian Zuárez reacciona a las complicaciones de salud de Laura Bozzo; lanza fuerte mensaje: “Grave” |VIDEO

La salud de Laura Bozzo ha sido motivo de preocupación después de confirmarse que fue hospitalizada de emergencia por un problema intestinal. Justamente durante la noche del miércoles 14 de octubre, fue trasladada de Acapulco, Guerrero, a un hospital de la Ciudad de México.

Por supuesto, amigos y colegas no han dudado en solidarizarse con ella. También han dado algunas actualizaciones sobre su estado de salud. Entre aquellos que se han pronunciado acerca de este asunto está precisamente Cristian Zuárez, exnovio de Bozzo. Te contamos qué dijo.

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Laura Bozzo y Cristian Zuárez terminaron en 2017 / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la crisis de salud de Laura Bozzo?

A principios de semana, se reportó que Laura Bozzo estaba internada en un hospital público de Acapulco, Guerrero. Se dijo que la causa fue una obstrucción intestinal que requirió una cirugía de emergencia. También circuló que se encontraba intubada.

El pasado 14 de octubre, se dio a conocer que la peruana había sido trasladada a una clínica de la CDMX. Según testimonio de su chofer, la famosa se encuentra “delicada”, pero estable. Indicó que la había llevado al médico por un dolor en el estómago.

Tras una evaluación médica, los doctores dictaminaron que debía quedarse en la clínica para tratar su obstrucción en el intestino. También señaló que las hijas de la peruana la han acompañado en todo momento.

“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que lógicamente por la capacidad o de la lejanía en Acapulco no se encuentran. Es por ello que la trajeron acá. ¿Por qué acá? Porque como fue derivado de que se llevó a ese hospital, ellos hicieron la transferencia acá… Ya verán las hijas en los próximos minutos si se queda aquí o la trasladan a otro hospital. No estuvo intubada. O sea, sí está sedada por un procedimiento quirúrgico que se hizo”, puntualizó.

Explicó que su crisis de salud actual es derivada de un tema médico que tuvo hace algunos años: “Un dolor como que de fin de semana. Ella había mencionado hace mucho tiempo que ya había tenido un tema de septicemia, que estuvo en coma. No es un secreto. Tuvo consecuencias… Había quedado frágil el intestino. Empezó a sentirse mal. La tuve que llevar. Era lo que tenía a la mano”, resaltó.

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Laura Bozzo y Cristian Zuárez duraron 17 años / Redes sociales

Exnovio de Laura Bozzo se habría pronunciado ante la crisis de salud de Laura Bozzo

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani dijo haber tenido comunicación con Cristian Zuárez, exnovio de Laura Bozzo, quien le dio un poco más de detalles sobre la salud de la presentadora.

Previo a informar lo que le habría dicho el cantante, habló sobre el reporte médico de la famosa en Acapulco: “Llegó al hospital con el diagnóstico clínico de una deshidratación, obstrucción intestinal. La metieron en un quirófano de urgencia y después de la cirugía se puso grave”, indicó.

Ceriani reportó que, presuntamente, surgieron complicaciones tras la operación a la que se sometió y por ello fue trasladada a un hospital de CDMX. Tras comentar esto, explicó parte de la conversación que supuestamente tuvo con Zuárez.

“Yo hablé con Cristian Zuárez, su expareja. El argentino me dijo: ‘Laura está grave’. Cristian dice que está grave. Su hija no me ha dicho nada. Ella lleva 10 años en esto. Un caso muy fuerte”. Javier Ceriani

Cabe mencionar que, hasta el momento, Zuárez no ha mencionado nada de forma directa sobre el estado médico de Laura. En tanto que la preocupación no para de crecer.

Actualizan estado de salud de Laura Bozzo

A través de redes sociales, la cuenta de ‘doña Carmelita’ reportó que, presuntamente, Laura Bozzo estaría en terapia intensiva. Sería reportada como “delicada por choque séptico”.

Hasta el momento, esto no ha sido confirmado ni desmentido por los familiares de la conductora.

¿Por qué Laura Bozzo y Cristian Zuárez terminaron?

La historia de amor entre Laura Bozzo y Cristian Zuárez comenzó en el 2000, cuando ambos coincidieron en un programa de televisión. Su romance fue criticado en su momento por la diferencia de edad. Y es que la peruana es 24 años mayor que él.

Estuvieron juntos 17 años. Él también solía colaborar con ella en algunos de sus programas. Incluso cantó la entrada de uno de ellos. El argentino también se solidarizó con la conductora cuando tuvo unos problemas legales en Perú y terminó siendo arrestada en su domicilio.

Terminaron en 2017. La separación fue todo menos tranquila. Se decía que Zuárez le fue infiel con su actual esposa. Por otra parte, Cristian le exigió un pago compensatorio por todos los años que trabajó para ella. La presentadora lo demandó por difamación, calumnias y extorsión.

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