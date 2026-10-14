¡Laura Bozzo reaparece tras cirugía de urgencia! Habría sido trasladada a un hospital de CDMX; filtran VIDEO

Tras reportes de que Laura Bozzo fue internada de emergencia y su estado sería delicado, el programa De primera mano dio a conocer que la conductora peruana habría sido trasladada a otra clínica tras reaparecer en sus redes con un comunicado. ¿Su estado es grave? ¡Te contamos los detalles!

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Laura Bozzo habría sido trasladada a otro hospital. / Redes sociales

¿Por qué habría sido hospitalizada Laura Bozzo, según reportes?

Días después de que se especulara que Laura Bozzo habría sido considerada para formar parte de La mansión VIP, se reportó en redes que la presentadora fue internada de emergencia debido a una obstrucción intestinal.

La cuenta de ‘Acapulco Trends’ informó durante la noche del 13 de octubre que Bozzo se encontraría grave en un nosocomio de Acapulco, donde radica desde hace algunos años. Información no oficial indicó que habría ingresado con una “deshidratación severa y una obstrucción intestinal”, por lo que tendría que ser intervenida quirúrgicamente.

Horas más tarde de los primeros reportes, la periodista María Luisa Valdés dio a conocer que el estado de Laura Bozzo sería “grave” tras reventarse una pulsera gástrica, por lo que habría entrado a quirófano durante la madrugada del 14 de octubre.

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Laura Bozzo habría sido trasladada a otro hospital. / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Laura Bozzo sobre la salud de la conductora hoy, 14 de octubre?

Tras los primeros reportes, la hija de Laura Bozzo rompió el silencio sobre la salud de su madre a través de un audio que le hizo llegar al periodista Javier Ceriani, quien lo presentó en su programa de YouTube la tarde de este 14 de octubre.

“Sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien… Está estable, que es lo más importante… Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien”. Alexandra Bozzo, hija de Laura Bozzo

Por su parte, la exhabitante de La casa de los famosos también se pronunció al respecto a través de un breve mensaje en sus redes, descartando estar en una situación grave:

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”. Laura Bozzo

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Hija de Laura Bozzo habla de la salud de su mamá / Redes sociales

¿Laura Bozzo tuvo que ser trasladada a otro hospital tras complicaciones en su estado de salud?

Después de la reaparición de Laura Bozzo tras haber sido reportada como grave, las cámaras del programa ‘De primera mano’ captaron el momento en que la conductora peruana fue trasladada a otro hospital a bordo de una ambulancia.

“Su hija Alejandra va siguiéndola; seguramente están trasladando a la señora Laura Bozzo a otro hospital o a su casa. No lo sabemos”, informó el periodista Gustavo Adolfo Infante. Además, cuestionaron que la conductora permanezca intubada, pues eso complicaría su traslado a otro hospital.

EXCLUSIVA ¡Laura Bozzo es TRASLADADA a otro hospital en Acapulco! Fue captada su salida en una ambulancia de hospital donde se encontraba #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/mtAiU1uH70 — De Primera Mano (@deprimeramano) October 14, 2026

Cabe mencionar que, según información extraoficial presentada por Javier Ceriani, Bozzo estaría intubada debido a que tiene dificultad para respirar y no puede comer por la perforación en su intestino. Sin embargo, tras las imágenes presentadas en DP, se dio a conocer que Laura Bozzo llegó a un hospital de la Ciudad de México, lo que ha generado preocupación sobre su estado de salud y se está en espera de un reporte oficial.

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