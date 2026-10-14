Laura Bozzo reaparece luego de ser reportada grave tras hospitalización de emergencia; ¿cuál es su estado de salud?

La salud de Laura Bozzo encendió las alarmas en la industría del espectáculo luego de que trascendiera que fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por diversas complicaciones de salud. Los reportes iniciales apuntaban a un cuadro delicado relacionado con problemas gastrointestinales, una posible obstrucción intestinal e incluso versiones que aseguraban que la conductora había sido intubada.

La preocupación creció rápidamente entre sus seguidores, pues durante varias horas la información sobre su estado de salud fue escasa y diversos periodistas comenzaron a reportar que la situación era grave. Sin embargo, cuando la incertidumbre alcanzó su punto más alto, la propia Laura Bozzo decidió aparecer públicamente para aclarar cómo se encuentra realmente.

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Laura Bozzo reaparece después de dar a conocer que estuvo internada / Especial

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su presunta hospitalización de emergencia y los rumores de que estaría intubada?

Luego de que su estado de salud generara preocupación y se reportara que había sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, Laura Bozzo reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. La conductora peruana agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días y aseguró que se encuentra estable, acompañada de su familia y bajo supervisión médica.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, Laura Bozzo

Su mensaje fue recibido con alivio por parte de sus seguidores, quienes reaccionaron inmediatamente deseándole una pronta recuperación y celebrando que la conductora se encontrara en condiciones de comunicarse directamente con ellos.

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¿Cuál es el verdadero estado de salud de Laura Bozzo hoy, 14 de octubre de 2026?

La noche del 13 de octubre trascendió que Laura Bozzo había sido hospitalizada de emergencia en un hospital público de Acapulco. Horas después, el programa Despierta América informó que la conductora peruana, de 75 años, ingresó al Hospital General de Acapulco El Quemado tras presentar complicaciones digestivas. Según la emisión, la conductora sufrió una severa deshidratación, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis que habría complicado su estado de salud.

Más tarde, durante la transmisión del programa Hoy, se dio a conocer que la llamada “Señorita Laura” fue sometida a una cirugía de emergencia la tarde del 13 de octubre debido a una presunta úlcera duodenal. Conforme avanzó la información, comenzaron a surgir versiones sobre la gravedad de su condición, lo que generó preocupación entre seguidores y figuras del espectáculo.

Sin embargo, fue la propia Laura Bozzo quien terminó con las especulaciones al reaparecer públicamente para asegurar que se encuentra estable, acompañada de su familia y bajo atención médica especializada. Aunque hasta el momento no se han revelado todos los detalles sobre su diagnóstico y evolución, su mensaje llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes permanecían atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

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