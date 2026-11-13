Doctores quieren dar de alta a Laura Bozzo, pero nadie la va a recoger: “Todo el tiempo está sola”

Luego de que la hija de Laura Bozzo fue señalada por presuntamente lucrar con la salud de la conductora, una nueva revelación vuelve a encender las alarmas. Aunque logró superar la crisis que puso en riesgo su vida, ahora aseguran que la conductora peruana permanece en el hospital porque nadie habría acudido a firmar su alta. Lo que revelaron desde el nosocomio ha generado preocupación entre quienes siguen de cerca su recuperación.

Mira: ¿Estado de salud de Laura Bozzo empeoró? Aseguran que la conductora está conectada a un respirador

Laura Bozzo habría enfrentado una delicada emergencia médica tras complicaciones por una úlcera. / Mezcalent

¿Qué pasó con Laura Bozzo en el hospital?

Laura Bozzo ya se recupera de la crisis de salud provocada por una úlcera que se le reventó. Durante la transmisión de “En shock”, Jorge Carbajal reveló que recibió un mensaje casi de auxilio de alguien dentro del hospital.

“Nos llega un mensaje casi, casi de auxilio de alguien que está dentro del hospital, porque han estado muy preocupados por Laura Bozzo, ya no tanto por su estado de salud”. Jorge Carbajal

Según Carbajal, este fin de semana la conductora fue subida a piso y ya no está intubada. Ese día su asistente se encargó del trámite.

Jorge Carbajal afirmó que los médicos ya buscan darle el alta a Laura Bozzo para continuar su recuperación en casa.

/ Redes sociales

¿Por qué no dan de alta a Laura Bozzo?

Carbajal aseguró que los trabajadores del Hospital General están preocupados porque, dicen, “muy poquitas veces, muy poquititas se han aparecido las hijas”. Los doctores ya consideran que puede terminar su recuperación en casa.

Jorge Carbajal “Todo el tiempo está sola Laura Bozzo, que incluso a estas alturas ya la quieren dar de alta, los doctores ya dijeron: ‘ya se puede ir a terminar de recuperar en su casa la señora’, pero no la han dado de alta porque no hay un familiar directo que firme, que acepte llevarse a la señora. Es lo que me cuentan”.

Sus declaraciones coinciden con las de Martha Figueroa, quien también habló de que las hijas parecían haberse alejado cuando la conductora comenzó a recuperarse.

La presentadora presuntamente necesitaría utilizar oxígeno de manera permanente debido a problemas pulmonares. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo y por qué aseguran que se siente abandonada en el hospital?

Mientras continúa su recuperación, también han surgido versiones sobre el complicado momento emocional que estaría atravesando Laura Bozzo dentro del hospital. Según Jorge Carbajal, la conductora se sentiría sola y abandonada durante esta etapa de su recuperación.

El periodista aseguró que el personal médico ha tenido que lidiar con cambios constantes en su estado de ánimo. “Las enfermeras ya están hasta el gorro porque Laura Bozzo se la pasa gritando, a mentadas, a humillaciones, su coraje principal es saber que está sola y sentirse sola, abandonada, que está de un humor, y dice que cómo la pudieron abandonar”, afirmó.

Sin embargo, estas declaraciones provienen de una fuente cuya identidad no fue revelada por el comunicador. En cuanto a su salud, Martha Figueroa aseguró que la conductora evolucionó favorablemente pese al crítico pronóstico inicial: “Laura Bozzo está muy bien, cuando había un 10% de probabilidades de que quedara bien y que lleva muchas semanas en terapia intensiva, dicen que está muy bien. Sigue hospitalizada y su único problema es que al parecer va a tener que traer siempre su tanquecito de oxígeno porque no terminan de resolverle un tema con los pulmones, porque aparte tiene EPOC”. Según la periodista, Laura Bozzo ya no estaría conectada a un respirador, aunque sí requeriría oxígeno de forma permanente.