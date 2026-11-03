Acusan a la hija de Laura Bozzo de ¿LUCRAR a con la salud de la conductora? Esto revelaron tras encender las alarmas

La preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo continúa y los medios de comunicación buscan obtener las últimas actualizaciones sobre la evolución de la conductora peruana.

Quien ha permanecido a su lado y ha brindado información a la prensa sobre su estado de salud es su hija mayor, Victoria de la Fuente, quien ahora también se encuentra en el ojo del huracán por un fuerte señalamiento relacionado con la situación de su mamá.

Y es que aseguran que la joven presuntamente estaría cobrando dinero a cambio de conceder entrevistas y compartir información sobre la salud de Laura Bozzo. ¿Qué se sabe sobre esta polémica?

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Laura Bozzo / Captura de pantalla

¿Quién es Victoria de la Fuente, hija de la conductora Laura Bozzo?

Victoria de la Fuente es la hija mayor de la conductora peruana Laura Bozzo y del abogado Mario de la Fuente.

Ha mantenido un perfil más discreto y alejado de los reflectores del espectáculo, pues ha enfocado su vida profesional en el ámbito empresarial, desarrollando proyectos relacionados con la moda, el posicionamiento de marcas y la estrategia de negocios.

Aunque suele mantenerse alejada de los medios, recientemente ha tenido más presencia debido a la hospitalización de Laura Bozzo, pues ha sido una de las personas encargadas de compartir información sobre su evolución y estado de salud.

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Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo / Redes sociales

¿Victoria de la Fuente estaría cobrando por compartir información sobre la salud de Laura Bozzo?

Victoria de la Fuente, hija mayor de Laura Bozzo, ha sido la encargada de brindar a la prensa actualizaciones sobre la evolución del estado de salud de la conductora. Sin embargo, ahora estaría cobrando una buena suma de dinero a cambio de compartir información sobre su mamá.

De acuerdo con el periodista Alex Rodríguez, presentador del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, la empresaria presuntamente estaría pidiendo 5 mil dólares a cambio de conceder una entrevista y hablar sobre Laura Bozzo. El comunicador aseguró que intentó ponerse en contacto con Victoria el pasado fin de semana y que presuntamente ella le respondió solicitándole dicha cantidad.

“Este fin de semana le escribí a Victoria para que nos contara como se encuentra y me dijo que me contaba cómo estaba su mamá a cambio de 5 mil dólares.” Álex Rodríguez

Hasta ahora, Victoria no ha respondido a los señalamientos del comunicador. Por esta razón; lo anterior queda puntualmente como un RUMOR.

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¿Qué fue lo último que dijo Victoria de la Fuente sobre el estado de salud de su mamá?

En una reciente entrevista con el programa peruano ‘Amor y fuego’, Victoria de la Fuente reveló que su Laura Bozzo estuvo al borde de la muerte y explicó que cuando su mamá ingresó al hospital, los médicos le daban apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir.

Además, confirmó que Laura estuvo inconsciente, intubada y necesitó asistencia médica para respirar y mantener estables sus signos vitales.

“En medio de la noche, hablan a una ambulancia, entra al hospital, al hospital donde, literal, le salvan la vida; ella tenía una ulcera, la ulcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que ingresó, creo que le daban 10 por ciento de opciones de que iba a salir de esta, o sea fue super supergrave” Victoria de la Fuente

Sin embargo, después de permanecer alrededor de dos semanas en terapia intensiva, la presentadora logró salir de esa área y fue trasladada a piso. Victoria aseguró que su estado ha mejorado considerablemente y que ahora el cuadro de emergencia con el que ingresó está mucho más controlado.

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