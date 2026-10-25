Laura Bozzo: Tras crisis de salud, revelan a cuánto asciende su fortuna y quiénes serían sus herederos

La salud de Laura Bozzo ha sido motivo de preocupación en los últimos días. Y es que la conductora permanece hospitalizada y el pronóstico que se ha dado no sería nada alentador. En medio de todo esto, muchos internautas se han preguntado qué pasaría con su patrimonio, en caso de que ocurra lo peor. Esto es lo que se ha revelado sobre este tema.

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Laura Bozzo está hospitalizada / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo en octubre de 2026?

El pasado 13 de octubre, circuló la información de que Laura Bozzo habría sido internada de emergencia en un hospital de Acapulco. En aquel entonces, se mencionó que había sido operada por un problema intestinal.

Su hija Alexandra dijo en ese momento que la cirugía había sido un éxito y que la peruana estaba estable: “Sí, lamentablemente sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien. No han pasado 24 horas, pero ya le está haciendo efecto todo. Está bien. Está estable, que es lo más importante… Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien”, dijo.

Posteriormente, Bozzo fue trasladada a una clínica en CDMX, lo que causó más especulación en redes sociales. Según explicó un empleado de ella, la famosa necesitaba evaluaciones médicas más exhaustivas.

De acuerdo con información filtrada en algunos medios de comunicación, la presentadora tendría complicaciones derivadas de una peritonitis, un choque séptico y una neumonía.

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Laura Bozzo fue operada de emergencia / Redes sociales

Esta sería la fortuna de Laura Bozzo

Como se sabe, Laura Bozzo tiene una amplia trayectoria en el medio artístico. Ha tenido programas exitosos como ‘Laura en América’ y ha colaborado con la mayoría de las televisoras en México. Aunado a esto, en los últimos años se le ha visto en realities como ‘La casa de los famosos’ y ‘Gran hermano España’.

De acuerdo con sitios especializados en economía, la fortuna de Laura Bozzo supuestamente ascendería a los dos millones de dólares, es decir, casi 38 millones de pesos. También cuenta con varias propiedades. La más famosa es la que se encuentra en Acapulco, la cual está valuada en 11 millones de pesos.

También tiene una casa en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México y una residencia en Miami, valuada en 1.5 millones de dólares.

Cabe mencionar que, en su momento, Bozzo mencionó que sus padres le habían dejado una cuantiosa fortuna. De igual forma, indicó que había perdido parte de su fortuna debido a estafas y malos consejos.

Laura Bozzo y su fortuna / Redes sociales

¿Quiénes serían los herederos de la fortuna de Laura Bozzo?

Laura Bozzo nunca ha hablado sobre su fortuna o sobre haber hecho un testamento. No obstante, muchos especulan que la famosa les dejará todo a sus hijos y nieto. Ellos serían los posibles herederos de Bozzo:

Victoria de la Fuente Bozzo: Hija mayor

Alejandra de la Fuente Bozzo: Hija menor

Su nieto por parte de Victoria.

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