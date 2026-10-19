¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy, 19 de octubre? Dan nuevos detalles: “Reportada como delicada”

Nuevas actualizaciones surgen sobre el estado de salud de Laura Bozzo, quien lleva varios días hospitalizada por un problema intestinal. Te contamos todo lo que se sabe, incluyendo el testimonio de Alexandra Bozzo, hija de la presentadora.

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Laura Bozzo fue hospitalizada hace algunos días / Mezcalent

El estado de salud de Laura Bozzo hoy, lunes 19 de octubre

El pasado 13 de octubre, se dio a conocer que Laura Bozzo había sido hospitalizada de emergencia en una clínica pública de Acapulco. Se mencionó que ingresó al quirófano debido a una úlcera abierta.

La operación resultó todo un éxito. Incluso, la propia peruana compartió un mensaje en Instagram instando a sus fans a que no se preocuparan demasiado. No obstante, posteriormente se anunció que había sido trasladada a un nosocomio en CDMX.

Según el periodista Javier Ceriani, las cosas se complicaron después de la cirugía. Sin embargo, sostuvo que Laura está “estable”. En tanto que el chofer de la famosa explicó que había sido trasladada a otro hospital para que pudiera ser vista por especialistas.

Hace poco, la página de X (antes Twitter) de ‘Doña Carmelita’ filtró la supuesta actualización médica de Laura. Según mencionó, la conductora está “delicada, pero estable”. También indicó que, al parecer, tuvo neumonía y le detectaron algunos problemas.

“ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAURA BOZZO...Sigue internada en el HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO. Después de 5 días, está en terapia intensiva, intubada pues tiene neumonía, y es reportada como DELICADA pero ESTABLE. Presenta también algunos problemas cardíacos y quistes en el hígado”, indicó.

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Laura Bozzo: Este es su estado de salud HOY, lunes 19 de octubre / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Laura Bozzo sobre el estado de salud de su mamá HOY, 19 de octubre?

En su emisión más reciente de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani compartió el audio que recibió de Alexandra Bozzo, hija de Laura Bozzo. En dicho material, la mujer asegura que su mamá se encuentra estable, pero algo delicada.

“Mi mami va bien. Justo la acabo de ver. La vamos a ver todos los días. Ha sido complicado el tema de la operación: la úlcera que tenía. Lo bueno es que, en medio de todo lo complicado, ha ido avanzando y sigue avanzando. Cada vez es mejor. Mi hermana ha estado allí, yo he estado allí. Nos turnamos”. Hija de Laura Bozzo

Por su parte, el comunicador mencionó que las úlceras “son difíciles de cerrar”, pero que la conductora va por “buen camino” y pronto podría mejorar.

Cabe mencionar que, en su momento, surgieron rumores de que, presuntamente, el único que estaba cuidando de Laura era su empleado. No obstante, esto ya fue desmentido por sus hijas, quienes sostienen que apoyan a su madre.

¿Cuál fue el comunicado de Laura Bozzo sobre su salud?

Hasta el momento, Laura Bozzo no ha comentado nada en concreto sobre su estado de salud. Solo se limitó a compartir un mensaje asegurando que todo está bien dentro de lo que cabe. Incluso sostuvo que la gente no se librará de ella “tan fácil”.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, sentenció.

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