Laura Bozzo habría sido internada de emergencia por obstrucción intestinal; reportan que su situación es crítica

Días después de que Gabo Cuevas revelara que Laura Bozzo enfrenta un delicado problema de salud, se reportó que la exparticipante de La casa de los famosos fue hospitalizada de emergencia en un hospital de Acapulco por una obstrucción intestinal. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Te contamos los detalles!

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Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia, según reportes. / Redes sociales

¿Qué fue lo que dijo Gabo Cuevas sobre la salud de la conductora Laura Bozzo?

Durante su programa de YouTube del pasado 6 de octubre, Gabo Cuevas habló sobre los posibles confirmados de La mansión VIP entre los que resaltó el nombre de Laura Bozzo. Sin embargo, la conductora peruana no podría participar debido a un delicado problema de salud.

El excolaborador de Venga la alegría detalló que se trata de un serio problema en la columna, lo que le impide hacer actividades físicas y participar en realities. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre la salud de Bozzo, quien no se pronunció al respecto.

“En su momento se dijo que Laura Bozzo. Les cuento que Laura Bozzo no va, porque tiene un tema muy delicado de salud, muy delicada de su columna. Entonces, no puede hacer realities ahorita, no puede hacer absolutamente nada”, explicó Cuevas.

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Laura Bozzo habría sido considerada para La mansión VIP.

¿Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia y será operada?

Días después de la revelación de Gabo Cuevas sobre la salud de Laura Bozzo, se reportó que la conductora peruana habría sido hospitalizada de emergencia en un hospital público de Acapulco debido a problemas económicos.

De acuerdo con la cuenta de X de ‘Acapulco Trends’, Laura Bozzo se encuentra grave en el nosocomio de Acapulco, donde radica desde hace algunos años. Señalan que ingresó con una “deshidratación severa y una obstrucción intestinal”, por lo que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente.

Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia, según reportes. / Cortesía

“La peruana, que lleva años viviendo en el puerto, no pudo ser internada en un nosocomio privado debido a problemas económicos y será intervenida quirúrgicamente de urgencia y podrían quitarle parte del intestino afectado”, reportó la cuenta de X.

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🚨CONFIRMADO: Laura Bozzo se encuentra hospitalizada de gravedad en IMSS-Bienestar Acapulco.



Fuentes informaron a Acapulco Trends que la famosa conductora, Laura Bozzo, se encuentra internada en estado grave en el Hospital IMSS- Bienestar de El Quemado en Acapulco, ingresó con… pic.twitter.com/pKROrtf7Z1 — Acapulco Trends (@AcapulcoTrends_) October 14, 2026

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Bozzo tras haber ingresado de emergencia al hospital?

Tras reportarse que Laura Bozzo, quien recientemente sufrió un colapso en plena entrevista, había sido hospitalizada de emergencia, también se compartió que estaría enfrentando un cuadro delicado relacionado con “una acumulación y endurecimiento de alimento que habría provocado la obstrucción”.

Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia, según reportes. / Captura de pantalla

De acuerdo con el periodista Gil Barrera, “los informes más recientes señalan que ingresó por peritonitis”. Cabe mencionar que, hasta ahora, los canales oficiales de Laura Bozzo no han brindado información sobre su estado de salud, pero se dice que las próximas horas serán claves en su recuperación.

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