Chófer de Laura Bozzo da detalles de su salud tras llegar a hospital en CDMX: “Hay unos temas” |VIDEO

Una nueva actualización surge sobre el estado de salud de Laura Bozzo. Durante la noche del pasado 14 de octubre, fue trasladada desde Acapulco, Guerrero, a un hospital público de la Ciudad de México. Mucho se especuló sobre esta decisión, incluso se llegó a decir que el estado médico de la peruana había empeorado.

Para despejar las dudas, su chófer conversa con la prensa y da detalles sobre el estado actual de Bozzo. Te contamos todo lo que se sabe.

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Laura Bozzo fue hospitalizada por un asunto intestinal / Mezcalent

¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo?

Hace algunos días, se dio a conocer que Laura Bozzo fue hospitalizada en una clínica pública en Acapulco, Guerrero. En un principio, se manejó la versión de que había tenido un problema intestinal y que estaba sumamente grave. También se dijo que se encontraba intubada.

Según se dijo, fue ingresada al nosocomio por una “deshidratación severa y una obstrucción intestinal”. Los médicos le habrían detectado una úlcera duodenal, es decir, en el intestino delgado, por lo que fue operada para tratar dicho problema.

“Le realizaron una cirugía abierta para suturar la úlcera y posteriormente una limpieza de la cavidad abdominal”, informaron en el programa ‘Hoy Día’ en su momento.

En entrevista con el periodista Javier Ceriani, la hija de Laura mencionó que la presentadora se había sometido a una cirugía y su pronóstico era estable.

Por otra parte, diversos medios reportaron que la famosa llegó a un hospital de la Ciudad de México durante la noche del pasado 14 de octubre, lo que causó aún más incertidumbre. A través de redes sociales, se filtraron imágenes de su llegada a la capital del país.

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Laura Bozzo llega a la CDMX / Redes sociales

Esto dijo el chófer de Laura Bozzo sobre el estado de salud de la conductora tras ser trasladada a un hospital de la CDMX

El estado de salud de Laura Bozzo ha sido motivo de preocupación. Justo a las afueras de la clínica CDMX donde se encuentra la conductora, su chófer tuvo una breve, pero reveladora conversación con la prensa.

El hombre sostuvo que la peruana está “estable” dentro de lo que cabe. Indicó que la familia tomó la decisión de cambiarla de hospital para que recibiera una mejor atención médica. De igual forma, aprovechó para desmentir que hubiera estado intubada.

“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que lógicamente por la capacidad o de la lejanía en Acapulco no se encuentran. Es por ello que la trajeron acá. ¿Por qué acá? Porque como fue derivado de que se llevó a ese hospital, ellos hicieron la transferencia acá… Ya verán las hijas en los próximos minutos si se queda aquí o la trasladan a otro hospital. No estuvo intubada. O sea, sí está sedada por un procedimiento quirúrgico que se hizo”. Chófer de Laura Bozzo

Resaltó que las hijas de Bozzo están muy angustiadas por toda esta situación y confirmó que sí había sido ingresada al nosocomio por un tema intestinal: “Está delicada con un tema del que debe tener cuidado. En un tema que debe ser valorado por otros especialistas”, indicó.

También narró que la famosa decidió ir al hospital tras sentir un fuerte dolor en el estómago: “Un dolor como que de fin de semana. Ella había mencionado hace mucho tiempo que ya había tenido un tema de septicemia, que estuvo en coma. No es un secreto. Tuvo consecuencias… Había quedado frágil el intestino. Empezó a sentirse mal. La tuve que llevar. Era lo que tenía a la mano”, indicó.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Laura Bozzo HOY, 15 de octubre?

Hasta el momento, no ha habido más actualizaciones sobre el estado de salud de Laura Bozzo. Sus allegados insisten en que se encuentra estable. Por otra parte, la peruana compartió un mensaje en redes sociales asegurando que ya estaba mucho mejor.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto.Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, se lee en su comunicado.

Los fans de la conductora se solidarizaron con ella y le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación.

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