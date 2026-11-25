Hace algunas semanas, la esposa de Brandón Peniche contó que había sufrido un accidente durante una salida familiar. Mediante redes sociales, Kristal Cid indicó que se sometería a una cirugía derivada de la fuerte lesión que sufrió.

A raíz de la preocupación que generó todo este tema, es el actor quien actualiza el estado médico de su pareja y revela cómo está tras la operación. ¿Hubo complicaciones? Te contamos lo que dijo.

Te recomendamos: Brandon Peniche desata suspiros con FOTO que deja poco a la imaginación, ¡más fuerte que nunca, puro músculo!

Brandon Peniche y Kristal Cid llevan 10 años casados / Redes sociales

¿Qué dijo Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, sobre el accidente que sufrió?

De acuerdo con la versión de Kristal Cid, todo ocurrió durante la mañana del 8 de noviembre. Mencionó que la familia había salido a patinar a las afueras de la Ciudad de México. Todo iba bien hasta que, mientras interactuaba con uno de sus hijos, se cayó, ocasionando que su muñeca se rompiera.

En aquel entonces, reconoció que no solo estaba molesta por el dolor físico, sino también por el hecho de que, de alguna forma, recibió “señales” de que debía quedarse en casa.

“Me rompí la muñeca patinando en la mañana con los niños. No he parado de llorar, el dolor está cañón. Lo más cañón es que Diosito nos manda señales. Yo sabía que no tenía que ir. Salí de la casa y pensé: ‘Y si me caigo y si me rompo algo’, y pues pasó”, recalcó.

Indicó que se sometería a una cirugía tras el bautizo de su hija. Aunque dijo sentir mucho dolor, admitió sentirse afortunada de estar acompañada de sus seres queridos y de que el incidente no haya pasado a mayores.

“Brandon se fue a trabajar, a grabar a Acapulco. Yo estoy aquí con mis dos enfermeritos. Ya estoy un poquito más tranquila. Primero estaba en shock y, literal, lloré, pero ya ahorita estoy como asimilando las cosas y dándole gracias a Dios que, entre lo malo, el menor”, puntualizó.

No te pierdas: ¿Qué le pasó a Kristal Cid? Esposa de Brandon Peniche revela el angustiante susto de salud: “Incertidumbre”

Esposa de Brandon Peniche sufrió accidente / Redes sociales

¿Qué dijo Brandon Peniche sobre el accidente que sufrió su esposa, Kristal Cid?

En un reciente encuentro con la prensa, incluyendo TVNotas, Brandon Peniche habló sobre el estado de salud de su esposa tras la cirugía. Mencionó que, afortunadamente, todo salió bien y que Kristal Cid se ha recuperado favorablemente.

“Salimos a patinar y se cayó. Se rompió la muñeca. Le dolía, pero le echó ganas”. Brandon Peniche

También dio detalles sobre el reciente bautizo de su hija. Indicó que se habían divertido mucho, pues estuvieron rodeados de familiares y amigos. Incluso Arturo Peniche, papá de Brandón, viajó para asistir al festejo.

Finalmente, reflexionó que era una “persona a la antigua” y afirmó estar muy feliz en su matrimonio. Considera que “es más fuerte” gracias a Kristal.

¿Cuándo se casó Brandon Peniche con Kristal Cid?

Kristal Cid y Brandon Peniche se casaron en 2016. El 3 de noviembre de ese año se realizó la boda civil en Acapulco y días después se llevó a cabo la ceremonia religiosa. Hace unas semanas, renovaron sus votos. Dicho festejo coincidió con el bautizo de su pequeña.

Juntos han formado una gran familia junto a sus tres hijos. Su último retoño nació en noviembre del año pasado. A lo largo de su relación, han lidiado con momentos difíciles. Tan solo en 2023, sufrieron la pérdida de un embarazo.

“Cuando fuimos al ultrasonido, parecía que las cosas iban bien, pero había algo que no le gustaba al doctor, pero dejamos que literal (el embarazo) siguiera su curso natural. Pero a las ocho o nueve semanas, pues no… no se quedó más conmigo”, dijo Cid en su momento.

Lee: Brandon Peniche confirma que sus papás ya se reconciliaron