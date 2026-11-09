A exmodelo de La hora pico le restauraron la nariz tras 10 años sufriendo las secuelas de una mala cirugía; así luce

Ivonne Soto, de 52 años, exmodelo del programa La hora pico, se sometió a una cirugía de nariz hace unas semanas, con el objetivo de corregir las secuelas que arrastraba desde otra operación que se hizo hace 10 años, como dificultad para respirar. Sobre esta nueva intervención, nos dijo: “Era algo de emergencia. No se notaba físicamente, pero ya no podía ni dormir”.

A Ivonne Soto le reconstruyeron la nariz / Juan Pablo Méndez, Archivo TVNotas y redes sociales

La actriz relató: “Lo más importante para mí fue conocer al doctor Noé Herrera, porque me hizo lo que mi nariz necesitaba. Todos saben que vengo de una historia devastadora de una cirugía que me practicaron mal, ya tiene 10 años”.

Recordemos que, en 2015, Ivonne se sometió a una cirugía estética de nariz que se convirtió en una pesadilla. Debido a una presunta mala praxis, la actriz sufrió complicaciones de salud, entre estas una infección y una reacción alérgica que afectaron considerablemente su bienestar. Además, cayó en una fuerte depresión y presentó sangrados nasales que agravaron aún más su condición.

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Ivonne Soto se sometió a una operación de nariz hace 10 años / Juan Pablo Méndez, Archivo TVNotas y redes sociales

La actriz Ivonne Soto habla de la reconstrucción de su nariz

Ahora, la modelo nos explica qué le arreglaron: “Fue una reconstrucción total, interna y externa, física y funcional. Prácticamente fueron de 6 a 7 horas de cirugía. No fue nada fácil”.

Nos dijo si requirió alguna preparación:

“Durante 3 meses me estuvo observando, porque debía comer bien, no tenía que estresarme, ya que entrar a un quirófano es duro. A mí me da mucho miedo, pero también influye la fe que le pongas a los doctores. Con los ojos cerrados, me puse en sus manos y aquí estoy feliz”. Ivonne Soto

Respecto a cómo se siente ahora tras esta cirugía, señaló: “Increíble. Desperté y podía respirar muy bien. Ahorita traigo esto de la inflamación, pero es normal. Pronto verán los resultados”.

Al preguntarle cuándo se verá el resultado final, respondió: “Dentro de 1 año. Aparentemente, no se ve, pero por debajo hay una piel que lleva un periodo de recuperación algo tardado. Cada mes se va a notar el cambio. Ya puedo dormir muy a gusto, respirar mejor”.

Para la operación, le tomaron cartílago de la costilla derecha: “Sí, duele mucho, pero creo que es lo mejor que puede utilizar un médico y darle esa funcionalidad a la nariz, porque justo me había hecho varias cirugías y se me volvía a caer. Era necesario”.

Asegura que esta es la decimoprimera cirugía a la que se ha sometido para tratar de recuperar su nariz, y espera que sea la última: “Fue un proceso largo, porque no era de operarte a cada rato. Así estuve alrededor de 10 años. Llegué a esto en el momento exacto, porque tenía las condiciones necesarias para la cirugía”.

Finalmente, nos reveló que, a raíz de este problema, llegó a perder proyectos: “Efectivamente, sobre todo telenovelas. La última fue con Juan Osorio y la siguiente ya no la pude hacer por la nariz, porque ya no estaba apta para la televisión. Ahorita ya me siento muy segura, contenta y con la intención de regresar a trabajar”.

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Así es el antes y después de la reconstrucción de nariz de Ivonne Soto / Juan Pablo Méndez, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue la reconstrucción de nariz de la actriz Ivonne Soto? Así lo explicó la cosmiatra, Lilia Carranco

Acompañamos a Ivonne a sus terapias postoperatorias con la cosmiatra Lilia Carranco, quien nos explicó:

“Le hicimos una terapia para que se desinflame la piel en su cara. Pasamos diferentes aparatos, como el ultrasonido, el láser, y se le hizo un poco de terapia en la costilla, para quitar el dolor y la contractura que se crea por la cirugía previa. Estas terapias son muy importantes para evaluar el resultado final de una cirugía. Se tienen que realizar para ver los resultados óptimos en un periodo más reducido”. Cosmiatra Lilia Carranco

La cosmiatra detalló: “La sesión dura de 45 minutos a 1 hora y se realiza cada tercer día, durante la primera semana. La segunda, la veo 2 veces, y la tercera, 1 vez. Es un periodo de 15 días”.

Respecto al injerto tomado de la costilla, comentó: “Fueron aproximadamente 3 centímetros de cartílago. Al hacer eso, puede reconstruirse la nariz y así tener un buen soporte”.

Sobre qué cuidados debe recibir Ivonne, la doctora dijo: “No puede exponerse al sol directo ni estar cerca de mascotas, para evitar alguna infección. Tenemos que realizar correctamente las curaciones y hacer lavados nasales”.

En cuestión de alimentación, nos comentó: “Por el momento, tiene algunos antibióticos, por lo cual no debe consumir irritantes, para prevenir dolores, pero no tiene una dieta específica”.

Ivonne Soto asegura que su salud ha mejorado tras la reconstrucción de nariz / Juan Pablo Méndez, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es la actriz Ivonne Soto?

Destacó por ser una de las chicas que aparecían en el programa La hora pico

Participó en Viva el amor y después en la telenovela Porque el amor manda . Trabajó en el programa de comedia La jaula .

y después en la telenovela . Trabajó en el programa de comedia . Ha posado en algunas revistas para caballeros.

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