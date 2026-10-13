¿Angélica María se hará cirugía estética a los 82 años de edad? La actriz y cantante revela: “Te dan ganas”

Angélica María, quien hace unos meses habló sobre la posibilidad de ir a dar a un “asilo”, volvió a la conversación al hablar sobre las cirugías estéticas. A sus 82 años, la actriz y cantante revela curiosos detalles y... ¿no le cierra la puerta a una “tuneadita”?

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¿Angélica María se ha hecho alguna cirugía estética?

Angélica María, madre de Angélica Vale, ha dicho que su gusto por las cirugías estéticas “no es tan grande”, por lo que a lo largo de su vida no se ha sometido a procedimientos complejos.

En 2017, la también conocida “Novia de México”, reveló que sí se hizo un “arreglito”, pero algo no tan grande:

Ya me hice una vez un arreglito y quedé muy mona, fue hace ya bastante. Ya debería hacerme otro, pero ya no me lo voy a hacer. Angélica María

No se sabe con exactitud qué tipo de procedimiento estético se hizo Angélica, pero muchos creen que se trató de algún tema en el rostro.

Recientemente, en su participación en el programa Todo para la mujer, la actriz volvió a mencionar que sí se hizo un retoque estético. ¿Quedó con hambre de más?

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¿Angélica María se hará cirugía estética a los 82 años de edad?

En una plática con Maxine Woodside, Angélica María retomó el tema de las cirugías estéticas, y aunque ella ya no tiene la intención de practicarse una , sí ha tenido ganas de hacerse un arreglito.

Según sus palabras, la “la idea” viene a partir del momento en el que ella se ve al espejo y siente que “podría verse mejor”:

Sí me vendría muy bien, porque sí te dan ganas. Te ves en el espejo y te dan ganas de llorar. Ni modo, son 82 años. Angélica María

Angélica desestimó completamente la idea de un procedimiento estético a esta edad, pues, para ella, el mostrar sus arrugas es un orgullo, ya que es el significado de lo “mucho que ha vivido”.

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💉🥺 "Te ves en el espejo y te dan ganas de llorar": Angélica María confesó a sus 82 años que a veces sí le gustaría hacerse alguna cirugía estética. Sin embargo, reveló que nunca ha sido fan de estos procedimientos. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/BEwCDe8NqJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 13, 2026

¿Angélica María contempla la posibilidad de irse a un “asilo”?

Durante una charla con el programa Ventaneando, Angélica María reveló que ha llegado a plantearle a su hija, Angélica Vale, la idea de pasar sus últimos años en una casa para adultos mayores.

Según contó la “Novia de México”, su deseo es estar en un lugar donde reciba todos los cuidados que necesite y no convertirse en una carga para su familia. No obstante, la propuesta no parece contar con el respaldo de la protagonista de La fea más bella:

Yo le dije a mi hija que a mí me gustaría irme a una casa de esas para que me cuidaran y, ya sabes, todo lo que les pasa a los viejitos. ¡Guácala! Angélica María

Por tanto, ver a la actriz en una casa de “retiro” parece un escenario alejado. Hace unos meses, Angélica María habló sobre el divorcio de Otto Padrón y Angélica Vale, una de las polémicas más reconocidas en fechas recientes.

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