Angélica María estuvo al borde de la muerte por delicada enfermedad y ¡culpó a la “magia oscura”! ¿Por qué?

Angélica María, una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano, reveló hace algunos años un estremecedor y curioso momento: haber sido víctima de una presunta brujería. Según sus palabras, esto la llevó a padecer una enfermedad. ¿Qué se sabe?

Angélica María padeció cáncer de mama / YT: Hoy

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Angélica María por presunta magia negra?

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Angélica María abordó el tema de sus enfermedades, recordando que ella logró vencer el cáncer de mama en algún momento de su vida.

Además de ese diagnóstico, contó que enfrentó el Síndrome de Cushing, una afección que calificó también como mortal. Según explicó, los efectos físicos fueron visibles durante años: su cuerpo se hinchó por mucho tiempo:

Estuve hinchada por veinte años. Era una sapo. Me dieron mucha cortisona. Casi me muero, pero no. Soy terca. Aquí estoy. Angélica María

Posteriormente, la actriz afirmó que esto se trató de un presunto acto de brujería .

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¿Angélica María víctima de brujería? / Redes sociales

¿Angélica María enfermó por culpa de una brujería?

La parte más sorprendente de su testimonio llegó cuando Angélica María aseguró que, a su juicio, la enfermedad fue consecuencia de la magia oscura o una presunta brujería.

Según contó, una persona quiso hacerle daño y ella se enteró gracias a una conocida que tenía contacto con una bruja:

Fijate que una persona que yo conocía, que tenía su bruja, me dijo que su bruja le dijo que tuviera mucho cuidado que porque una persona me había hecho un trabajito. Angélica María

La actriz decidió no revelar la identidad de quien, según ella, estuvo detrás de ese supuesto acto. De manera más sorpresiva aún, la intérprete afirmó que tiempo después la persona que le quiso causar daño le pidió perdón por sus actos:

Lo que es la vida esta persona después le pasó lo mismo que a mí con la enfermedad y después me pidió perdón por todo lo que me hizo y yo le dije ‘estás perdonadísima’. Le dije: ‘No tiene importancia. Aquí estoy viva.’ Esa enfermedad me enseño mucho. Angélica María

Angélica María no tuvo mayores problemas con la enfermedad, y en tiempos recientes no se ha sabido de alguna situación que haya puesto en riesgo su salud . ¿Sí fue culpa de la supuesta brujería?

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¿Qué es el Síndrome de Cushing y qué síntomas ocasiona?

El Síndrome de Cushing es un trastorno que se presenta cuando el organismo está expuesto a niveles excesivamente altos de cortisol durante un periodo prolongado.

Este compuesto, conocido como la hormona del estrés, es producido por las glándulas suprarrenales y cumple funciones esenciales en la regulación del metabolismo, el sistema inmunológico y la respuesta al estrés.

Mientras tanto, los fans de Angélica María esperan que la actriz regrese a las telenovelas, pues ha sido parte de importantes melodramas de la televisión mexicana.

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