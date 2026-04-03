¿Angélica María regresa a las telenovelas? La actriz revela detalles sorprendentes: “Yo la abuela”

La posibilidad de ver nuevamente a Angélica María en una telenovela ha despertado la emoción de sus seguidores. Con más de seis décadas de trayectoria, la llamada ‘Novia de México’ no descarta volver a la pantalla chica, y hasta ya habría proyecto. ¿Qué dijo exactamente?

Angélica María y Angélica Vale / Redes sociales

¿Cuál fue la última telenovela en la que participó Angélica María?

La carrera de la actriz y cantante, Angélica María, abarca más de 60 años, siendo parte de proyectos televisivos y musicales que la han colocado como un ícono del espectáculo a nivel nacional.

Aunque se ha mantenido en los escenarios, su última participación en una telenovela tiene casi 20 años de haberse estrenado.

Por allá del 2006, Angélica María participó en La fea más bella, producción de Televisa en la que compartió grabaciones con su hija, Angélica Vale. En aquel momento hizo el papel de “Julieta”, madre de la protagonista.

Desde aquel lejano año, Angélica María no ha sido parte de una telenovela mexicana. Ante esto, su regreso es uno de los más esperados.

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La fea más bella / Internet

¿Angélica María regresará a las telenovelas próximamente?

En una reciente entrevista, Angélica María habló sobre un posible proyecto televisivo que podría significar su regreso a las telenovelas. Sin embargo, dejó claro que, por ahora, todo se encuentra en etapa de negociación.

Angélica María reveló que ha sido invitada a participar en una nueva versión de la telenovela Muchacha italiana viene a casarse, producción que protagonizó en el pasado y que se convirtió en uno de sus trabajos más emblemáticos.

Lejos de repetir el papel que la lanzó al estrellato, la actriz asumiría un personaje completamente distinto, acorde a su etapa actual. Con sentido del humor, adelantó que ahora interpretaría a la abuela dentro de la historia, reflejando así el paso del tiempo y la evolución de su carrera:

Estamos viendo eso con las fechas... Hay muchas ganas, nada me gustaría más. (...) Ahora sería yo la abuela. Angélica María

La actriz explicó que actualmente se encuentran revisando los detalles logísticos, por lo que no puede asegurar su integración a la producción: “ Me inyectaron ganas de vivir ”, aseguró.

¿La veremos pronto en televisión?

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Angélica María / YT: Hoy

¿Cuál es la trayectoria de Angélica María?

Angélica María es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en México, con una carrera que abarca más de seis décadas en la música, el cine, el teatro y la televisión.

Su carisma, versatilidad y cercanía con el público le valieron el apodo de ‘la Novia de México’, consolidándola como un ícono de la cultura popular.

Entre sus trabajos más importantes en cine destacan:



Pecado (1951),

(1951), Una mujer decente (1950s),

(1950s), La hija de la otra y,

y, Yesenia (1971), una de sus películas más exitosas.

En cuanto a sus temas musicales más recordados, estos son algunos:



Eddy Eddy ,

, A dónde va nuestro amor ,

, Johnny el enojón ,

, Paso a pasito y,

y, Fortunata.

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