Angélica María revela que tuvo una enfermedad mortal por culpa de magia oscura

Hace poco, Angélica María compartió con Yordi Rosado,los momentos difíciles que ha tenido en su vida, entre ellos cuando le dio cáncer de mama y cuando tuvo una enfermedad mortal, poco conocida, por la que estuvo a punto de morirse.

Se trata de una enfermedad llamada Síndrome de Cushing, que se presenta cuando el cuerpo produce grandes níveles de cortisol (hormona esteroidea, también conocida como la hormona del estrés).

Angélica María contó en entrevista con Yordi Rosado que debido al Síndrome de Cushing estuvo al borde de la muerte y se hinchó por años.

“Dios me quiere mucho, me dio cáncer de mama, después me volvió a dar, solo que no lo publiqué. He tenido momentos difíciles. Me dio Síndrome de Cushing, que es una enfermedad mortal también”, dijo. Angélica María

“Estuve hinchada por veinte años. Era una sapo. Me dieron mucha cortisona. Casi me muero, pero no. Soy terca. Aquí estoy”,recordó Angélica María con Yordi Rosado.

Angélica María culpa la brujería de su enfermedad

La actriz comentó a Yordi que esta enfermedad le dio por culpa de la magia oscura, debido a que una persona quiso hacerle daño.

“No te voy a decir quien, pero me dio Síndrome de Cushing y casi me muero”, dijo.

Angélica María recordó que gracias a una conocida, se enteró que le habían hecho un ‘trabajito’.

“Fijate que una persona que yo conocía, que tenía su bruja, me dijo que su bruja le dijo que tuviera mucho cuidado que porque una persona me había hecho un trabajito” Angélica María

Más tarde, Angélica María compartió que la persona que le hizo daño, le pidió perdón.

“Lo que es la vida esta persona después le pasó lo mismo que a mí con la enfermedad y después me pidió perdón por todo lo que me hizo y yo le dije ‘estás perdonadísima’. Le dije: ‘No tiene importancia. Aquí estoy viva.’ Esa enfermedad me enseño mucho”, comentó.

La cantante Angélica María, sonriente, vestida de rojo en conferencia de prensa. / Liliana Carpio

¿Qué es el Síndrome de Cushing?

De acuerdo con Wikipedia, el Síndrome de Cushing es una enfermedad causada por niveles excesivamente altos de cortisol en el cuerpo durante un período prolongado. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que desempeña un papel importante en la regulación de diversos procesos, como el metabolismo, el sistema inmunológico y el estrés.

Este síndrome puede ser causado por diversos factores, como el uso prolongado de medicamentos con esteroides, tumores en las glándulas suprarrenales o en la hipófisis, u otras condiciones que afectan la producción de cortisol.