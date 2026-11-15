¿Angélica María directo a un “asilo” por su edad? Su hija Angélica Vale contestó a la petición de su madre

Luego de que la actriz Angélica María hablara sobre las cirugías estéticas y la posibilidad de hacerse una con más de 80 años, también causó sorpresa al relatar uno de sus deseos respecto a su retiro: ser “inscrita” en una casa de retiro. ¿Su hija Angélica Vale la apoya? ¡Esto fue lo que dijo!

¿Angélica María estará en una “casa de retiro”? / Redes sociales

¿Por qué Angélica María quiere vivir en una “casa de retiro”?

En un reciente encuentro con la prensa, Angélica María habló no solo de su regreso a las telenovelas, si no también sobre una a los micrófonos, Angélica María admitió que ya le propuso a Angélica Vale la idea de pasar su vejez en un lugar de este tipo.

Según “la novia de México”, su deseo es estar en un sitio donde reciba todos los cuidados que necesite y así no representar una carga para su familia:

Yo le dije a mi hija que a mí me gustaría irme a una casa de esas para que me cuidaran y, ya sabes, todo lo que les pasa a los viejitos. Angélica María

Su declaración terminó sorprendiendo a los presentes, pues muchos no se imaginan a la primera actriz lejos de su hija, ya que se han mostrado muy unidas desde siempre. ¿Cómo reaccionó Angélica Vale?

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¿Angélica María estará en una casa de retiro? / YT: Hoy

¿Cómo reaccionó Angélica Vale a la propuesta de Angélica María sobre una “casa de retiro”?

Según la versión de Angélica María, al plantearle a su hija Angélica Vale la idea de vivir en una residencia para adultos mayores, esta se negó de manera rotunda y le aseguró que permanecerían juntas hasta el final:

Y me dice mi hija: ‘No mi amá, tú conmigo hasta el último día’. Así somos. Pero a mí sí me gustaría que mi hija estuviera tranquila. Angélica María

La respuesta no causó sorpresa, pues no solo se han mostrado unidas como familia, si no que también han compartido proyectos de televisión, así como pódcast y otros temas más.

¿Angélica Vale permitiría en un futuro que su madre llegue a un “asilo”?

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¿Angélica María se hará cirugía estética a los 82 años?

En una charla con Maxine Woodside, Angélica María volvió a hablar sobre las cirugías estéticas, algo que, desde hace mucho tiempo, no ha sido tan “afín”. Sin embargo... ¿cambió su idea?

Aunque ya no piensa someterse a ninguna, admitió que en algún momento le han dado ganas de hacerse un pequeño retoque. De acuerdo con lo que contó, “la idea” surge cuando se mira en el espejo y siente que “podría verse mejor”:

Sí me vendría muy bien, porque sí te dan ganas. Te ves en el espejo y te dan ganas de llorar. Ni modo, son 82 años. Angélica María

Angélica descartó por completo la idea de someterse a un procedimiento estético a su edad, pues para ella lucir sus arrugas es motivo de orgullo, ya que representan “ lo mucho que ha vivido ”.

Otra de las recientes polémicas de Angélica María fue cuando habló del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, pues llegó a decir que aún NO estaban separados.

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