Angélica Vale: Tras divorciarse de Otto Padrón, actriz revela que “encontró a la mujer de su vida”, ¿quién?

A unos meses de que Angélica Vale terminara su matrimonio con Otto Padrón, una nueva polémica acecha a la actriz. En un reciente video viral, la intérprete asegura que ya encontró a “la mujer de su vida” y causa rumores alrededor de su vida sentimental. ¿Qué sucedió?

¿Angélica Vale tiene nueva pareja? / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón terminaron su matrimonio?

Tras meses de especulaciones sobre la ruptura entre Angélica Vale y Otto Padrón, fue la actriz la que reveló que ella tomó la decisión de dar por terminada la relación, aunque en un principio le pidieron guardar silencio.

La estrella de La fea más bella contó que hubo un momento en el que dijo “hasta aquí”:

En este caso fui yo la que dije: ‘Hasta aquí, ya no se puede’. Cuando ya hiciste absolutamente todo por tratar de salvar algo y te das cuenta que no y tomas la decisión correcta. (...) Él fue el que lo puso, pero la decisión se había tomado hacía casi un año. Angélica Vale

Respecto a la posibilidad de volver a enamorarse, Angélica dijo en ese momento que está tomando las cosas con tranquilidad y que, por ahora, no piensa en buscar otra relación. ¿Cambió de opinión?

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¿Por qué terminó el matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón? / Redes sociales

¿Angélica Vale está enamorada de una mujer?

Un reciente video compartido por Univisión, muestra a Angélica Vale hablando acerca de su vida sentimental tras separarse de Otto Padrón. La actriz cuenta cómo ha sido este momento y su nueva filosofía.

Aunque la frase “la mujer de su vida” podría hacer pensar que se enamoró de alguien, la cosa es totalmente diferente. Vale afirmó que más allá de encontrar al “hombre de su vida”, ahora se enfoca en ella misma:

Como le decía el otro día a mi psicóloga, y se lo dije a mi mamá también que me dice ‘el hombre de mi vida’, no no. Encontré a la mujer de mi vida, que soy yo. Me estoy cuidando y me estoy queriendo. Angélica Vale

Por tanto, no se trata de una nueva etapa sentimental , si no de una forma en la que ella es su propia prioridad.

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¿Cómo han reaccionado los hijos de Otto Padrón y Angélica Vale a su divorcio? / Redes sociales

¿Hijos de Angélica Vale han resentido el divorcio de sus padres?

Dentro de la misma conversación de Angélica Vale, en la que también estaba su madre Angélica María, fue cuestionada sobre cómo ha sido para sus hijos la separación de sus padres.

Vale afirmó que ellos se han mostrado emocionados por el cambio en ella, pues la han visto “más feliz":

Siendo feliz de que me vean feliz, de que me ven tranquila, y que me vean contenta. Sí lo han notado los dos. Ha valido totalmente la pena. Angélica Vale

Paralelo a esto, otro tema que se hizo viral en fechas recientes fue acerca del beso que Mauricio Barcelata y Angélica Vale se dieron previo al inicio de una telenovela. ¿Hubo romance entre los dos?

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