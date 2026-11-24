Luego del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, varias polémicas han sido protagonizada por la actriz. Recientemente, una declaración de la protagonista de La fea más bella la vuelve a poner en el centro de las críticas, pues habló de las propinas que solicitan meseros en restaurantes. ¡Dicen que es coda!

Angélica Vale se divorció de Otto Padrón hace unos meses / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿A dónde viajó recientemente la actriz Angélica Vale?

En una emisión reciente del pódcast que comparten Angélica Vale y Angélica María, la ex de Otto Padrón habló de un viaje que hizo a Japón, una sociedad que lleva una dinámica totalmente diferente a la mexicana.

Fue ahí que mencionó un detalle peculiar en su experiencia en el país asiático: Las propinas. Ella no fue la única en hablar al respecto, también su madre, Angélica María, dijo que la experiencia para los meseros es diferente en México y Japón.

Aquí fue que la conocida como “Novia de México” aseguró que una de las diferencias radica en el salario que pueden percibir meseros en Japón, a diferencia de nuestro país.

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Angélica Vale y Angélica María hablan de las propinas / FB: Angélica Vale

La actriz Angélica Vale habla sobre las propinas en restaurantes de México

El debate se alimentó cuando la actriz Angélica Vale criticó la manera en que algunos trabajadores en México (hasta aeromosas) piden propina tras un servicio, por más sencillo que este sea.

Estas fueron las palabras de Vale en un capítulo de su pódcast:

Aquí ya casi casi las aeromosas te piden propina. Ya nada más falta que la aeromosa te sirva tu coca y te diga ‘mi propina’. Angélica Vale

Además, también puso de ejemplo los lugares en los que la propina se reparte entre meseros, garroteros y algunos otros miembros del lugar:

De pronto tú le dejas propina al mesero sangrón que no hizo bien su trabajo, y los que acaban pagando son los garroteros. (...) Que son normalmente los mexicanos, y eso me da mucho coraje. Angélica Vale

Posteriormente, Vale también dijo que hay muchos meseros “gringos” que tienen actitudes complicadas a la hora de atender. Por su parte, Angélica María pidió que SÍ se deje propina al lugar al que se va, pues trabajar en una cocina es algo muy complejo:

Sí hay que dar propina, si no tienes mucho dinero, dejas poquito, Pero das algo. (...) Sí se merecen propina. Angélica María

Miles de comentarios han surgido a raíz de sus declaraciones. ¿Así es en México?

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¿Angélica Vale en contra de las propinas? / Redes sociales

¿Angélica Vale responde a críticas tras ser tachada de “coda” en redes sociales?

Por ahora, Angélica Vale (quien supuestamente se dio “besos” con Mauricio Barcelata) no ha respondido a esta polémica, y aunque hay muchos que respaldan su forma de pensar y su opinión respecto a las propinas y los restaurantes en México, otros cuantos dicen que es algo “codo” de su parte:



“ Si tienes para salir a comer, debes tener para la propina. Si no, quédate en casa ”,

”, “ Yo pienso cuando doy propina… si yo fuera la mesera me gustaría que me dejaran tal cantidad $ y la aporto ”,

”, “ Yo difiero contigo, porque por algún trauma que traigo, me gusta dar, siento bien bonito ” y,

” y, “ La propina es voluntario por el buen servicio ”.

Paralelo a esto, seguidores de Angélica Vale también preguntan por su salud, pues la actriz se sometió a una mastectomía, un procedimiento que pocos sabían.

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