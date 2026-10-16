Angélica Vale fue sometida a mastectomía por miedo a la enfermedad: “Posibilidades de tener cáncer de mama”

Angélica Vale se vio preocupada por temas de salud, según contó recientemente. Luego de que su madre, la actriz Ángela María, atravesara por una difícil etapa de cáncer de mama hace algunos años, ella tenía el riesgo de pasar por una situación similar. ¿Qué hizo al respecto?

Angélica Vale con miedo al cáncer de mama / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿Angélica Vale fue diagnosticada con cáncer de mama?

Todo comenzó cuando la actriz y cantante, Angélica Vale, se encontraba platicando con su doctora, sobre las posibilidades de que las mujeres puedan padecer cáncer de mama, ya sea por tema genético o simplemente por desarrollar la enfermedad con el paso de los años.

La doctora le comentó que hay una serie de estudios que se pueden hacer para determinar el porcentaje de probabilidad que una persona tiene de padecer cáncer. Según dijo Angélica, ella optó por realizarse el estudio:

Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después. Angélica Vale

Angélica Vale NO fue diagnosticada con cáncer de mama , pero este escenario le causó miedo y temor por lo que podría ocurrir después.

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Angélica Vale tenía posibilidades de tener cáncer de mama / Redes sociales

Angélica Vale se sometió a mastectomía como precaución

Luego de que la doctora le diera esta información y analizara su futuro, Angélica Vale reconoció que varios factores influyeron en su decisión de someterse a una mastectomía: el ya NO tener más hijos y la herencia genética de su madre.

Por si fuera poco, en esa época le volvió el cáncer a su mamá y sus posibilidades se elevaron:

En ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama. Angélica Vale

Luego de hacerse el procedimiento, Angélica Vale reconoció que el camino fue doloroso, pues tuvo que estar en cama un buen rato:

El hacerme la mastectomía sí dolió, obviamente. (...) Y ya tenía el segundo susto. Ya el segundo susto ya había salido. Entonces dije: ‘No, ya de una vez’. Y entonces llegué y tracapum, me quité todo. Me pusieron unos implantes muy bonitos. Angélica Vale

Cabe precisar que, aunque la mastectomía preventiva puede reducir la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, no la elimina por completo. Por ello, la actriz explicó que continúa acudiendo a revisiones médicas.

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¿Cuándo padeció Angélica María cáncer de mama?

Angélica María, conocida como “la novia de México”, también enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama. La noticia llegó en 1997, apenas un año después de que perdiera a su madre a causa de la misma enfermedad. Ante el panorama, la actriz optó por una mastectomía y le extirparon uno de los senos.

Durante una entrevista en el programa Sale el sol, la intérprete de “Eddy, Eddy” exhortó a las mujeres a realizarse chequeos de manera regular, pues una revisión constante permite identificar el cáncer de mama en sus primeras etapas.

Al igual que Angélica María, otras importantes figuras fueron diagnosticadas con cáncer de mama en algún momento de sus vidas.

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