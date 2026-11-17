Después de que la comediante mexicana ‘Olga Sana’ confirmara que el cáncer de mama regresó, otra reconocida intérprete recibe una noticia similar.

En una historia en la que la realidad iguala a la ficción, una querida actriz estadounidense reveló recientemente que fue diagnosticada con cáncer de mama. Uno de los temas que más ha conmocionado a sus seguidores, es que en su exitoso personaje dentro de la serie Chicago fire, igualmente recibió un diagnóstico de cáncer. ¿Cuál es su estado de salud?

Actriz de Chicago Fire diagnosticada con cáncer de mama / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Chicago fire que fue diagnosticada con cáncer de mama?

Se trata de la actriz Robyn Coffin, conocida por interpretar a ‘Cindy Herrmann’ en la exitosa serie Chicago fire, intérprete que fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia se dio a conocer a través de una página de GoFundMe, creada para recaudar fondos que le permitan costear su tratamiento médico.

En el mensaje publicado en la plataforma se explica que Coffin será sometida a una cirugía:

Como ya sabrán, a Robyn le han diagnosticado cáncer de mama. ¡Qué noticia tan terrible! La buena noticia es que cuenta con un excelente equipo en el hospital que está organizando y planificando su cirugía, cuidados posteriores y recuperación. GoFundMe de Robyn Coffin

De acuerdo con la información difundida, Coffin será sometida el próximo 24 de noviembre a una mastectomía, que podría ser parcial o total, según lo determinen los especialistas.

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Piden donaciones para al actriz Robyn Coffin / Redes sociales

Personaje de la actriz Robyn Coffin también fue diagnosticado con cáncer

La situación de la actriz Robyn Coffin guarda una coincidencia que ha llamado la atención de internautas, pues en la temporada 11 de Chicago fire, ‘Cindy Herrmann’, personaje que la actriz interpreta desde el inicio del programa, fue diagnosticada con cáncer de pulmón.

La esposa de ‘Christopher Herrmann’ tuvo que ser intervenida para extirpar parte del tumor y posteriormente recibió quimioterapias. Tras una larga lucha, logró vencer la enfermedad, un desenlace que los seguidores de la serie celebraron en su momento y que hoy muchos esperan se repita en la vida real.

Sin embargo, este reciente diagnóstico fuera del personaje ha impactado a los seguidores de la serie y a sus compañeros de foro.

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Robyn Coffin en Chicago fire / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Robyn Coffin?

Robyn Coffin es una actriz estadounidense que empezó su exitosa carrera en el mundo teatral, y poco a poco se abrió espacio en la televisión.

Su rol más reconocido es el de ‘Cindy Herrmann’, esposa del teniente ‘Christopher Herrmann’ y madre de cinco hijos, estando presente en decenas de capítulos de Chicago fire desde 2012.

Además de Chicago fire, su filmografía incluye otros proyectos como:



The life and death of an unhappily married man,

Unexpected,

Every 21 seconds,

Bella and Bernie,

Later days,

Thirty days, entre otros.

Una famosa actriz que ha batallado contra el cáncer de mama es Andrea Torre, conocida como la “Nena” en Una familia de diez, quien ha descrito dicha etapa como “sumamente difícil”.

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