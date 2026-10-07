‘Olga Sana’ actualiza su estado tras ser trasladada al hospital, ¿se extendió el cáncer?: “No tengo palabras”

Días después de que Bettyna Salazar, conocida como ‘Olga Sana’ compartió que el cáncer de mama había regresado a su vida, la actriz fue hospitalizada para someterse a una cirugía que permitiría conocer con mayor precisión su diagnóstico y determinar el estado de su salud.

Tras permanecer algunos días hospitalizada y recuperarse de la intervención, Bettyna Salazar reapareció en sus redes sociales con mucho ánimo para compartir una nueva actualización sobre su estado de salud y revelar qué arrojaron sus últimos estudios.

¿Qué encontraron los médicos y cómo se encuentra actualmente Olga Sana? Te contamos.

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‘Olga Sana’ / Redes sociales

¿Cómo reveló la actriz, ‘Olga Sana’, que el cáncer de mama había regresado?

Bettyna Salazar, mejor conocida como ‘Olga Sana’, reveló a finales de septiembre que nuevamente enfrentaba cáncer de mama, 11 años después de haber superado por primera vez la enfermedad.

La actriz explicó que todo comenzó durante sus estudios médicos de seguimiento, cuando los médicos encontraron una pequeña bolita en su seno izquierdo. Debido a este hallazgo, le realizaron una biopsia para determinar de qué se trataba.

Días después, el resultado confirmó sus temores: la biopsia dio positivo a cáncer. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Olga Sana decidió compartir la noticia con sus seguidores y aseguró que, dentro de todo, había una buena noticia: la enfermedad fue detectada a tiempo.

“Chamacos y medios de comunicación: El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo (...) Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”. Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’

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Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, nuevamente contra el cáncer de mama / Redes sociales

¿Qué estudios le realizaron recientemente a ‘Olga Sana’?

‘Olga Sana´ tuvo que someterse a una biopsia para determinar de qué se trataba el nuevo hallazgo que habían hecho en su cuerpo. El resultado confirmó que se trataba de un tumor maligno y que el cáncer de mama había regresado después de aproximadamente 11 años.

Tras conocer el diagnóstico, los especialistas determinaron que debía someterse nuevamente a una mastectomía, por lo que Olga Sana fue hospitalizada el 7 de octubre para realizarle la intervención. La actriz explicó que la cirugía sería fundamental para conocer con mayor precisión el estado de la enfermedad.

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‘Olga Sana’ y su lucha contra el cáncer / Redes sociales / Capturas de pantalla

¿Cuáles fueron los resultados de la mastectomía a la que se sometió la actriz?

El mismo 7 de octubre por la noche, la actriz publicó un video en sus redes sociales, en el que apareció muy contenta y animada para compartir el último reporte sobre la mastectomía a la que se sometió.

Bettyna Salazar aseguró que, después de la cirugía, no encontraron cáncer en los ganglios. Sin embargo, explicó que todavía se encuentra a la espera de un resultado de patología.

Sin embargo, la actriz se mostró optimista y señaló que todo apunta a que dicho resultado será negativo, pues, de acuerdo con lo que le explicaron sus médicos, la probabilidad de encontrar cáncer sería muy baja. Por ello, consideró que este resultado representa una nueva oportunidad y aseguró que sintió que “regresó a la vida”.

“No tengo palabras para agradecerles, chamacos. ¡Salí bien, salí bien! No hubo cáncer en los ganglios. Todavía van a checar uno, pero la probabilidad es mínima, mínima (...) Ya nada más es esperar el último estudio de patología, todo apunta a que es negativo, pero es un protocolo... Estoy feliz, regresé a la vida.” Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’

Asimismo, Bettyna contó que ingresó a la cirugía sin miedo y convencida de que todo saldría bien. La actriz agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte del público durante este proceso.

Finalmente, aprovechó para hacer un llamado a su público para que cuiden su salud y se realicen estudios médicos constantemente.

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