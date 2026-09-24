Olga Sana rompe en llanto al revelar detalles del tumor que le detectaron: “El cáncer no tiene palabra de honor”

Luego de que Olga Sana compartiera un importante comunicado sobre su estado de salud, en el que detalló que se le detectó una bolita en su seno izquierdo, la comediante de ¡Cuéntamelo ya! rompió el silencio en un encuentro con los micrófonos del programa Hoy. ¿Confirmó que regresó el cáncer? ¡Te contamos los detalles!

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Olga Sana venció el cáncer hace más de 10 años. / Instagram

¿Cuál fue el comunicado de Olga Sana que encendió las alarmas sobre su estado de salud?

A casi una década de que Olga Sana se sinceró con TVNotas sobre su lucha contra el cáncer, la comediante encendió las alarmas al compartir que se le detectó una pequeña bolita en su seno izquierdo tras más de 10 años de estar limpia.

De acuerdo con Bettina Salazar, recibió la noticia luego de realizarse unos “estudios médicos de seguimiento"; fue entonces cuando los médicos se percataron de lo ocurrido y le pidieron hacerse una biopsia para saber de qué se trata.

Debido a que aún no existe un diagnóstico certero, la comediante pidió mantener la calma y hacer oraciones, pues confía en que los médicos harán su trabajo. Por el momento, continuará con sus compromisos profesionales y cualquier nueva información sobre su estado de salud la dará a conocer a través de sus cuentas oficiales.

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Olga Sana enciende las alarmas con impactante comunicado sobre su salud. / Redes sociales

Olga Sana rompe el llanto al hablar sobre su estado de salud, ¿confirma que el cáncer regresó?

Tras sincerarse sobre su estado de salud, Olga Sana concedió una breve entrevista a los micrófonos del programa Hoy, donde se sinceró sobre su sentir tras realizarse la biopsia para conocer si el tumor es maligno o benigno.

De acuerdo con la comediante y conductora, aunque después de 10 años el riesgo de volver a padecer cáncer es bajo, recuerda bien que su oncólogo le dijo: “El cáncer no tiene palabra de honor” . Sin embargo, mantiene la fe en que el tumor no sea maligno.

“Se ve maligno, pero hay noticias buenas. El hígado está limpio, el riñón limpio, tórax limpio. Al parecer no hay metástasis. Hay un 10% de que no sea cáncer y yo me estoy aferrando a ese 10% te lo juro”. Olga Sana

Fiel a su humor, Olga Sana aseguró que durante la biopsia estaba esperando que “le llegara el aire de La rosa de Guadalupe y cambiara el tumor a benigno”, pues aunque no se quiere adelantar al resultado, reconoce que ha tenido noches sin dormir al pensar en su hija y sus nietas.

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¿Qué tipo de cáncer superó Olga Sana hace más de diez años?

Bettina Salazar, mejor conocida como Olga Sana, fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2025 y tres años después, tras superarlo, se sometió a una reconstrucción mamaria. En una entrevista con TVNotas, la comediante expresó.

“Cuando te dicen: ‘Tienes cáncer, en verdad se te voltea el estómago, dices: ya valí, ya me cargó el payaso’, y vienen días de incertidumbre, de no dormir, pensando qué va a pasar”, contó Olga Sana; además, invitó a las personas que atraviesan un proceso similar a “tomar al toro por los cuernos” , pues siempre hay maneras de enfrentar la enfermedad.

Ahora que espera los resultados de la biopsia, Olga Sana no pudo evitar romper en llanto durante su encuentro con los micrófonos del matutino Hoy, pero mantiene la fe en que su tumor será benigno; mientras tanto, sigue con sus compromisos profesionales.

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