Horóscopo de hoy 21 de septiembre de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Se acaba la temporada de virgo y comenzamos con Libra. Aquellos nacidos en este signo siempre cuentan con un grupo selecto de amigos íntimos, la familia que escogen. Son mandones, líderes por naturaleza, protectores, siempre resuelven y apoyan. Pueden ser criticados por egocéntricos. Tienen sus días de pereza, ya que son hedonistas. Quieren que las personas con las que salen se obsesionen con ellos y los amen mucho. Tardan mucho en arreglarse por las mañanas. Les gusta expresarse de forma creativa.

Aries de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Tras un largo camino y una dura lucha, ese enigma que has cargado por mucho tiempo por fin se resuelve a tu favor. Conectas con personas influyentes o con la disposición de ayudarte de buena fe. Se libera un dinero que esperabas, al fin llega. Uno de tus hijos o hermanos menores emprende con independencia la aventura de su vida. Te aprueban un proyecto que estaba atorado. Hay viajes de placer muy reparadores. Tus publicaciones se vuelven virales.

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Horóscopo Aries del 21 al 27 de septiembre de 2026

Tauro de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Te darás cuenta de que has hecho excelentes avances y logras tus pequeñas metas, que significan mucho. Requerirás el idioma inglés para un proyecto que llega o, si te dedicas a la docencia, será de gran éxito y acierto para ti. Empezarás a planear un viaje para asistir a un evento o fiesta. Sabes que donde vives no es tu última morada. Pronto sabrás hacia dónde te quiere mover la vida. Por ahora, quédate donde estás. Checa tus hormonas.

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Horóscopo Tauro del 21 al 27 de septiembre de 2026



Géminis de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Has estado cargado de situaciones que resolver, para nivelar tu economía y dejar todo en orden, y así poder pasar a otra etapa más tranquila y dedicarte a lo que realmente deseas hacer, o simplemente para estar en paz. Lo que resta del año te dedicarás a acabar todos tus pendientes. Lograrás gran avance en ese sentido, sobre todo, lo relacionado con pensiones, seguros médicos y dinero que te deben. Recobras a todo un grupo de personas que te significan mucho.

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Cáncer de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Sentirás que ya dejaste atrás tu karma y entras en etapa de logros, cosecha y alivio interno. Seguramente fuiste al psicólogo o con un chamán, o bien, has meditado y entrado en tu espiritualidad. Podrás dedicarte a 2 actividades, trabajos o áreas creativas a la vez, que te producirán dinero extra. Te enterarás del fallecimiento de alguien, nadie de tu familia. Estás en una etapa de construcción y reconstrucción, creas una posición sólida para encarar el futuro.

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Horóscopo Cáncer del 21 al 27 de septiembre de 2026



Leo de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Has batallado con colegas o jefes. Sabes que debes aprender a no mimetizarte con los conflictos, porque tu salud se compromete. Logras tu cometido, llega el dinero que esperas y la concreción de tus proyectos. Tendrás la fortaleza y la nueva visión para refrescarte aliviado, ya que empieza tu subida rápida, con firma de contratos. Un fin de semana en la naturaleza te revitalizará. Un spa medicinal te vendrá de maravilla. Busca aguas termales. ¿Comprarás un terreno?

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Horóscopo Leo del 21 al 27 de septiembre de 2026

Virgo de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te das permiso de relajarte y no pensar de forma obsesiva acerca del futuro. Vives tu presente. Le sacas jugo a tus días, ahora que hay agradable compañía, cuando tu corazón se siente amado y correspondido. Si planeas cambiar de trabajo, ten la certeza de que antes de que termine el año encontrarás algo excelente. También te lanzarás a hacer negocios, al principio pequeños. Un amor loco se cuela en tu vida, lo gozarás mucho.

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Horóscopo Virgo del 21 al 27 de septiembre de 2026

Libra de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

¡Prepárate!, porque todas las mentiras y engaños salen a la luz. Muchos secretos se desvelan. Recobras tus habilidades psíquicas. Tu parte mágica profética aflora. Cuidado con los negocios e inversiones con gente que no conoces, porque pueden ser fraude. No le abras la puerta a cualquiera. Tendrás que utilizar tus ahorros para un gasto inesperado. Del cielo te envían ángeles terrenos para ayudarte y acompañarte. Regresan amigos del pasado.

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Horóscopo Libra del 21 al 27 de septiembre de 2026

Escorpión de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Realizas grandes relaciones públicas que traerán bonanza y proyectos jugosos. Un sueño se cumple. Tendrás la claridad mental para decidir lo mejor respecto a un negocio o nicho laboral. Llega buen dinero. Comprarás un bien raíz, ya sea terreno o departamento. Hay viajes con excelente compañía. Firmarás un documento de finiquito, traspaso o cese de responsabilidades, que te liberará. Surge un romance delicioso que gozarás a rabiar. Hay soberanía y empoderamiento.

Horóscopo Escorpión del 21 al 27 de septiembre de 2026



Sagitario de hoy 21 al 27de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás tentado a volver a viejas adicciones o tendencias de carácter que sabes que te dañan. Detente y ámate más. ¡Tú puedes! Manéjate con cabeza fría, porque todo se está moviendo a tu alrededor, tanto en lo laboral como en tu vida personal. Será para bien, pero como eres tan intenso y apasionado puedes desbordarte emocionalmente. ¡Medita, respira y cálmate! Si tuviste problemas con tu amorcito, te pedirá una segunda oportunidad.

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Horóscopo Sagitario del 21 al 27 de septiembre de 2026



Capricornio de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tienes muchos pendientes. Te sentirás atareado y cansado. Tomarás decisiones al respecto, porque ya no puedes seguir con ese ritmo. La lección es soltar lo que ya no te corresponde. Te urge descansar más. Firmarás algo relacionado con seguros médicos, herencias, legados, testamentos e inventario laboral, para poner todo en orden. Llegan nuevos bebés a tu familia que fortalecerán la relación. Logras un contrato jugoso a través de una de tus amistades.

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Acuario de hoy 20 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Al fin puedes dejar atrás un lugar, ya sea una casa, empleo u oficina que te causó conflictos y tristezas. Te va a costar trabajo soltar ese pasado, pero es el requisito indispensable para que algo nuevo pueda llegar. Entras en una etapa donde el orgullo bien situado te impulsará a ir por una economía estable y perdurable. Decidirás hacer un viaje con poco equipaje, una aventura loca y excéntrica que te va a encantar. Recobras tu sentido espontáneo, libre y alegre.

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Piscis de hoy 21 al 27 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

La lucha por la sobrevivencia económica ha estado fuerte, pero lo has tomado con filosofía, descansando un poco. Prescindirás de alguien, ya sea un empleado, socio o ¿un amor? Te sentirás aliviado, aunque al principio te caiga de peso la noticia. Le dirás sus verdades a alguien y no lo aguantará. Llega la prosperidad, quizá un negocio, venta excelente, un pago o compensación. La buena suerte entra por tu puerta. ¡Se acabaron las vacas flacas!

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