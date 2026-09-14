Horóscopo de hoy 14 de septiembre de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Virgo. A aquellos nacidos en este signo, tienen mini dosis de locura, aunque es más tranquilo que el resto del Zodiaco. A veces se excede o sobrepasa, pero luego se siente incómodo y avergonzado. Le gustan las reuniones y la fiesta, pero siempre es responsable y cumple con todo. Es realista y no le gusta soñar despierto, las cosas son como son, sin tanto rodeo.

Aries de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Estás en un profundo proceso sanador. Te recuperas de una situación de salud, por exceso de preocupación, o bien acompañarás en una operación a un ser querido. Todo saldrá bien. Recuperas tu vida, poder, fortaleza y enfoque. Llega alguien con influencias que podrá ayudarte a resolver ese conflicto que te aqueja, quizá a nivel legal. Recuperas aquello que habías perdido. Será un gran triunfo. En los negocios, te vuelven a llamar de un antiguo trabajo.

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Horóscopo Aries del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Estarás muy conectado con tus ángeles y prácticas espirituales. Puedes caer en la tentación de automedicarte o comer de más. ¡Detente! Mejor haz ejercicio o yoga para sacar tensiones. Cuidado con afiliarte a sectas o asociaciones que prometan la iluminación en un fin de semana. Te llega un pretendiente a la puerta de tu casa. Hay romance y alegrías. Habrá más comunicación con la familia. Mejora tu economía un poquito.

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Horóscopo Tauro del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026

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Géminis de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Entras en una fase amorosa en tu vida. Te reconcilias contigo mismo, porque estás logrando tus objetivos. Los amigos serán un portal de alegrías y festejos. Recibes noticias positivas. Todo lo relacionado con papeles legales se acelerará a tu favor. Te abres al amor nuevamente. Alguien te descubrirá. Será atracción y magnetismo mutuo positivo. Entras en etapa de viajes.

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Cáncer de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Le darás gracias al universo por todo lo bueno que está llegando. Aunque el mundo está de cabeza, tú eres privilegiado de alguna manera. Pasaste muchas vicisitudes para cambiar moldes y condicionamientos automáticos, y sacar la mejor versión de ti mismo, intelectual y espiritualmente. Al fin tus enemigos o detractores se olvidan de ti y se van de tu vida. Hay reconciliación amorosa o entra alguien nuevo a tu vida.

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Horóscopo Cáncer del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026

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Leo de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Tu vida ha cambiado demasiado para tu sorpresa. Estás en una racha de subida rápida, de recuperación total en tu carrera. Dejas atrás las vacas flacas, las traiciones, los sinsabores y decepciones. La vida te ofrece una segunda oportunidad de éxito y progreso. Te sentirás profundamente atraído por alguien nuevo.

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Virgo de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Prepárate, porque llegan muchos viajes y traslados a tu experiencia. Tu suerte laboral da un giro de 180 grados a partir de tu cumpleaños. Podrás decidir el nicho que más te convenga o lanzarte a un negocio independiente. Los milagros y bendiciones están llegando. Puede haber un embarazo sorpresa. Si no lo deseas, toma tus precauciones desde ahora. El amor florece y te meterás a un curso de especialización.

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Horóscopo Virgo del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026

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Libra de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Tendrás la sensación de que no te toman en serio algunas personas relacionadas con el trabajo. Cuestiónate cuál es la razón. Quizá tendrías que presentarte con un lenguaje más profesional, menos emocional y comunicando lo esencial. Sé súper puntual, arréglate con esmero y verás cómo todo cambia y lograrás ese puesto o contrato. Ser juguetón con tus seres queridos te funcionará muy bien.

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Horóscopo Libra del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026

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Escorpión de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Es una temporada intensa y magnífica. Te codearás con gente creativa e inteligente que te abrirá muchas puertas. Recibes reconocimientos, premios y menciones honoríficas. Aprovecha al máximo esta racha. Puede que la relación con tu pareja no pase por el mejor momento. Decidirás abrirte a alguien nuevo y serás parte de una fundación de apoyo altruista.

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Horóscopo Escorpión del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te dedicarás a mejorar tu salud. Encontrarás el doctor o remedio perfecto. Entras en un nuevo estilo de vida que te acomodará mucho más. Te sentirás satisfecho después de años de incomodidad. Renaces por completo. Sacas de tu vida a alguien. El flujo laboral baja un poco, pero te repondrás en noviembre. Sacarás muchas cosas de tu clóset y casa.

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Horóscopo Sagitario del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026

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Capricornio de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te llega la ayuda que necesitabas, porque todo lo has tenido que hacer solo últimamente. Todo se empieza a componer y concretar, con contratos. Suben tus cifras bancarias y llegan oportunidades muy importantes. Te harás más amigo de tu cuerpo. Mejora tu salud. Decidirás comer menos carne e irás al dentista.

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Acuario de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Todo empieza a encajar y se abren los caminos. Te quitas culpas y peso de encima que estaban mermando tu libertad interna. Te subes a una ola de gran potencia y movimiento. Hay viajes y movilizaciones. Se ensanchan tus horizontes. Estás en plena reconstrucción de tu vida y carrera. Si estás en pareja, habrá alegrías y diversión. Si estás soltero, te atreverás a dar el primer paso.

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Horóscopo Acuario del 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2026

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Piscis de hoy 14 al 20 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Estás muy sensible. Las lágrimas sanadoras saldrán de tus ojos. Hay invitaciones de amigos. Llegan nuevas personas a ampliar tu círculo social. Decidirás retirarte de gente tóxica que se queja de todo y te hace sentir culpable. Llegan milagros, ofertas laborales y progreso, porque tu energía se está limpiando. Regresar a tu espiritualidad y conexión divina te ayudará mucho.

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