Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, tiene otra vez cáncer de mama, circula impactante FOTO de cómo quedó tras primera cirugía

Recientemente, Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, anunció que, lamentablemente, el cáncer de mama regresó a su organismo, tras 10 años de remisión.

‘Olga Sana’ anunció su diagnóstico de cáncer de mama / Redes sociales

¿Cómo afronta ‘Olga Sana’ su diagnóstico de cáncer de mama?

En entrevista, habla de este nuevo reto de vida: “Se me volteó el estómago, porque ya presentía algo (cuando fue al médico). Ya llevaba 10 años limpia. Me dijeron que pasara a ultrasonido, y en ese momento pensé: ‘Dios mío, ojalá no sea cáncer’”.

“Durante la biopsia dije: ‘Si es cáncer, le vamos a dar pelea de nuevo’. Ya iba resignada, porque el doctor me dijo que teníamos el 10% de que el tumor fuera benigno. Pero también dije: ‘No sirve de nada que me enoje’, más bien es ver otra vez qué voy a hacer para salir de esto’”.

Sobre el tumor, detalla: “Medio más miedo saber qué tipo de cáncer era el que tenía, porque hay cánceres que son muy agresivos, pero mi doctor me dijo que, al parecer, tengo el 80% de probabilidades de que sea el mismo que ya tuve, que fue el hormonal. Eso me da tranquilidad. Y lo que me tiene muy contenta es que lo detectamos a tiempo. Mide 8.8 milímetros y trae un hijito”.

El cáncer no se expandió a ningún lado. “Me dieron el resultado de que es un carcinoma pequeño (crecimiento descontrolado de células en el tejido mamario), de etapa 1. Hay que retirarlo lo más pronto posible. Lo bueno que hígado, riñones, tórax y cabeza están limpios”.

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‘Olga Sana’ muestra cicatriz tras padecer cáncer de mama / Redes sociales

¿'Olga Sana’ será sometida a cirugía tras ser diagnosticada con cáncer de mama?

Ahora, la comediante ‘Olga Sana’ debe someterse a una nueva operación para retirar el tumor. “Esta cirugía es importante, porque van a ver si los ganglios están comprometidos o no. Si están limpios puedo evitar las quimios y las radios. Además, en esta operación me van a hacer una mastectomía para retirarme el seno izquierdo, y si están limpios los ganglios me van a realizar una reconstrucción del seno”.

Enfrenta esta situación con las ganas de seguir viviendo:

Si algo odio es tirarme al piso, revictimizarme, porque le das poder a la enfermedad. Ahorita que me regresó le agradezco haberme escogido a mí y no a alguien de mi familia. ‘Olga Sana’

“Tengo que volver a retirarlo de mi cuerpo. Mientras hay vida hay esperanza, y yo tengo una carrera que me encanta, una hija y nietas que me quieren. El público me apoya; en redes he recibido muchos mensajes de apoyo. Eso hace que me sienta muy contenta y estoy sumamente fuerte ante lo que viene”.

Debe tomar muchas precauciones: “Tengo que cuidarme para no enfermarme. Me tengo que hacer un estudio después de la cirugía, para saber si me puede regresar o heredar. Ojalá no, cancelado”.

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‘Olga Sana’ comparte su proceso en redes sociales / Redes sociales

¿Cuál es la otra enfermedad que padece ‘Olga Sana’ además del cáncer?

Sobre la osteoporosis que padece, señaló: “En ese sentido, vamos bien. Cuando me he caído no me he roto nada. Mis huesos siguen enteritos. Después de la operación me tengo que hacer el rastreo óseo. Y sigo tomando calcio, para los huesos”.

Finalmente, le manda un mensaje a todas las mujeres. “Cuídense, señoras divinas, ahora en octubre habrá mucha promoción para realizarse mamografías. Regálense eso. Porque si yo lo hubiera dejado pasar estaríamos hablando de probablemente un tumor más grande y de quién sabe cuántas partes más del cuerpo afectadas”.

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‘Olga Sana’ sigue trabajando en sus proyectos / Redes sociales

¿Cuál es la historia de ‘Olga Sana’ con el cáncer de mama?

En 2015, tras encontrarse una bolita en el seno, ‘Olga Sana’ acudió al médico

Recibió radioterapia y quimioterapia. Además, se sometió a una mastectomía para retirarle el seno derecho . Se lo reconstruyeron.

. Se lo reconstruyeron. Hace 15 días, en su revisión anual, le encontraron un pequeño tumor, el cual resultó cancerígeno. Volvió a ser diagnosticada con dicha enfermedad.

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La historia de ‘Olga Sana’ con el cáncer de mama / Redes sociales

Esta es la trayectoria de Bettyna Salazar ‘Olga Sana’

En su juventud, ‘Olga Sana’ fue modelo y edecán en el sector automotriz.

En 2006 brincó a la televisión con su personaje ‘Olga Sana’, y estuvo en los programas: Sabadazo, TV de noche y De buenas a la 1.

Actualmente la vemos en el programa de revista ¡Cuéntamelo ya!

Ha trabajado en las telenovelas Por siempre mi amor y Sueño de amor.

Tiene su propio show, que se presenta por toda la República Mexicana.

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