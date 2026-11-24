Tras 13 años viviendo en Estados Unidos, el comediante Pablo Cheng regresó a México para tocar puertas nuevamente. A sus 69 años muestra una total apertura sexual: “Desde 2012 no tengo pareja y ando de put*. Ya no me interesa tener marido. Si me dicen: ‘Vamos a cenar’, les digo: ‘No’, pero si me dicen ‘vamos a tener sexo’, respondo: ‘Va’. Ni teléfonos colecciono. Yo nada más a lo que va y adiós”.

Comediante Pablo Cheng tiene encuentros con hombres / Liliana Carpio e iG @ohcielospablo

Así es como el comediante Pablo Cheng consigue encuentros con hombres

Pablo Cheng dijo: “Me conecto a Grindr (app de ligue gay). Soy muy sexual. No pensé llegar casi a los 70 años con estas ganas de estar en el guayabo. Hasta me espanto de que a cada rato quiero. A los lugares que yo voy, que son de encuentro, albercas, jacuzzis, saunas, gimnasios. He tenido sexo con 10 personas distintas en un solo día. Yo no repito. Para mí es tan placentero tener sexo”.

Nos explica por qué es tan liberal en este aspecto: “Tal vez porque en las épocas que yo viví, años 70, 80, todo era muy restringido. Si decías: ‘Soy gay’, te apedreaban o decían que no te dieran trabajo. Una vez fui a la oficina del productor Miguel Sabido a llevar mi foto (para que lo contrataran), y a la semana que volví, vi que habían puesto en ella: ‘Este es put*’, y llegué a mi casa a llorar. A mis papás nunca tuve el valor de decirles que soy gay. Esa represión me frustró mucho”.

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Pablo Cheng ha tenido encuentros con 10 hombres en un día / Liliana Carpio e iG @ohcielospablo

Pablo Cheng de los primeros actores LGBTQ+ en la televisión

Pablo Cheng abrió camino para la comunidad LGBTQ+ en los medios. “En la obra El show del terror de Rocky, Julissa me sacó del clóset poniéndome a ‘jotear’. Fui de los primeros en decir en la TV que soy gay. Juan Osorio y Sergio Jiménez (†) me abrieron las puertas. Recuerdo que a Sergio le dije: ‘Señor, vengo a hacer el papel de joto’, y él contestó: ‘Esos son huevos, vengan a escuchar esto’”.

Por otra parte, sobre el tiempo que no estuvo en México, contó: “Me la pasé 13 años en EU. Me fui porque tenía mucho trabajo allá con mi show y muchas presentaciones personales, pero ya vine para tocar puertas otra vez, a volver a empezar; sin embargo, es muy bonito ver que la gente no me olvida. En la calle me ven y me dicen mi clásica frase de: ‘Oh, cielos’, con la mano en la cara, y me da tanto gusto, porque quiero volver a hacer cine, teatro, TV, estar en esto, que es lo único que sé hacer: ‘Jotear’ para todos ustedes. Pienso ir a Televisa con los productores”.

Nos comentó por qué ya no siguió en Estados Unidos:

Con lo de Donald Trump se complicó la cosa, porque los latinos ya no querían salir, por lo del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que llevan a cabo las deportaciones). Es muy feo, y por eso me regresé. Pablo Cheng

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Pablo Cheng como actor LGBTQ+ en TV / Liliana Carpio e iG @ohcielospablo

¿Por qué el comediante Pablo Cheng está recibiendo ‘hate’?

Su regreso no ha sido fácil, ya que en su carrera le ha tocado enfrentar mucho hate. “Ya me han matado en redes sociales. La gente me dice: ‘¿Que no ya estabas muerto?’. Muchos me han dicho: ‘Tú eres el prototipo de j*to que no queremos ser, que todos odiamos’, pero lo siento mucho. Hay otros que me dicen: ‘Por ti salí del clóset y soy feliz’”.

Y es que haber protagonizado la película cristiana Pink le acarreó un fuerte rechazo por parte de personas homosexuales, quienes se sintieron ofendidas por cómo se trataba esta preferencia sexual en la cinta. “A estas alturas, que me digan ‘put*’ no me interesa. Me han dicho que hasta me van a matar por haber hecho esa película. Yo les contesto: ‘Aquí te espero’, y les pongo la dirección de mi casa. Yo ni soy de la comunidad, sí soy gay, pero nunca me han invitado a desfiles, discotecas, ni a que vaya a ser la reina”.

Se han metido hasta con su físico tan delgado y han especulado que podría ser portador de VIH. “Vi todos los comentarios. A mis casi 70 años me los paso por el arco del triunfo... ¿Para qué les contestas cosas que no?”.

A sus 69 años, se sigue conservando. “Soy gay, no tengo hijos, no ando regañando ni preocupado. La única preocupación que tenía en la vida eran mis padres, y desgraciadamente ya se me fueron. Mi papá se murió hace 30 años, y mi mamá, apenas en 2020. Era muy apegado a ella. Siempre que está la mamá, dicen: ‘Que la cuide la vieja o el p*to’, y yo era el p*to de mi familia, y la cuidé con gran amor”.

“Estoy solo en esta vida. No tengo marido ni a quién rendirle cuentas. Soy el más feliz del mundo, y creo que eso es lo que me mantiene joven”, finalizó.

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Pablo Cheng estuvo en “La semesienta” y actualmente en “La pastorparty” / Liliana Carpio e iG @ohcielospablo

¿Cuál es la trayectoria del actor Pablo Cheng?

Pablo Cheng debutó en el teatro

Lo hemos visto en telenovelas como Vivo por Elena, Salomé, Velo de novia, La fea más bella y Hasta que el dinero nos separe, por mencionar algunas.

y Hasta que el dinero nos separe, por mencionar algunas. También fue parte de los programas: Hospital el paisa, Vida TV y Vecinos.

En EU daba shows cómicos.

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