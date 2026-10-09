Muere figura de ‘Beverly Hills, 90210', activista LGBTQ+, de los primeros actores en declarase gay: ¿Quién?

A casi dos años de la muerte del actor David Gail, parte del elenco de la serie Beverly Hills, 90210, una nueva tragedia enluta al programa que cautivó a millones de televidentes.

Durante las últimas horas trascendió que un querido actor de la serie Beverly Hills, 90210, murió de manera repentina, luego de también ser una importante figura como activista de la comunidad LGBTQ+. Su fallecimiento ha causado la reacción de amigos y colegas que seguían su labor. ¿de qué murió?

Murió actor de Beverly Hills, 90210, tras diagnóstico de VIH / Pixabay

¿Qué actor de Beverly Hills, 90210 murió recientemente?

Se trata del actor y activista Michael Kearns, conocido por su participación en producciones como Beverly Hills, 90210, quien murió a los 76 años en Los Ángeles, California, el pasado 5 de octubre.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por la periodista Karen Ocamb en el medio Los Angeles Blade:

Hoy, el mundo del teatro gay y el activismo contra el SIDA, conmocionados, lamentan la pérdida del artista omnipresente y creativo que ayudó a tantos, que literalmente conmovió a muchos y que probablemente murió sin saber lo querido que era en realidad. Karen Ocamb

Según su testimonio, Kearns tenía pactado regresar al teatro en las próximas semanas, por lo que su muerte sorprendió aún más en el mundo del espectáculo.

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Michael Kearns, actor de Beverly Hills, 90210, que falleció / People

¿De qué murió el actor Michael Kearns?

Hasta el momento de esta nota, no se saben las causas de muerte del actor Michael Kearns, de hecho, la periodista que dio a conocer la noticia asegura que aún se desconocen los detalles:

No se han revelado detalles ni la causa de su muerte, pero al parecer Michael no gozaba de buena salud. Karen Comb

Fuera de ello, no se han mencionado detalles sobre su salud, pero se recuerda que en 1991 el intérprete dijo que había sido diagnosticado con VIH, una de las razones que lo llevó a su labor como activista.

Es importante resaltar que NO se ha confirmado que su deceso haya sido ocasionado por este padecimiento, aunque muchos creen que pudo haber sido una de las causas.

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El fallecido actor, Michael Kearns / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Michael Kearns?

Michael Kearns nació en 1950, y aunque su carrera en la actuación comenzó a despegar en la década de 1980, su nombre se hizo viral unos años antes cuando se declaró abiertamente gay.

Entre los proyectos más reconocidos de su trayectoria se encuentran:



Cheers,

The fall guy,

Murder, she wrote,

Knots landing,

Beverly hills, 90210,

Old dogs & new tricks y,

y, Crazy like a fox.

Para 1991, Kearns volvió a los medios cuando declaró que había sido diagnosticado con VIH, situación que le causó varias críticas.

Lejos de la actuación, Kearns fue un querido activista de la comunidad LGBTQ+. Su compromiso con la visibilidad, la defensa de los derechos y la lucha contra el estigma asociado al VIH lo convirtieron en una figura importante.

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