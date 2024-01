Muere David Gail, actor de la serie Beverly Hills 90210

Se lamenta la muerte de David Gail, actor de la serie estadounidense Beverly Hills 90210, a los 58 años, según dio a conocer la hermana del actor, Katie Colmenares.

La mujer realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje para despedirse de su hermano.

Katie Colmenares “Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste a mi lado, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo. Los días nunca volverán a ser los mismos, pero te abrazaré muy fuerte todos los días en mi corazón. Hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, te extraño cada segundo de cada día. Para siempre, nunca habrá otro”.

Fallece a los 58 años David Gail / Redes Sociales

Hasta el momento, se desconoce la causa del deceso del famoso, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles.

Ve: Brenda Zambrano acusa a Guty Carrera de m4ltrat0 previo a La casa de los famosos: “Tu ex tenía razón”

Fallece a los 58 años David Gail / Redes Sociales

¿Quién era David Gail?

David Gail nació en 1965 en Tampa, Florida. Tuvo una exitosa carrera en la pantalla chica. Tras su debut, se le vio en producciones como “Doogie Howser, M.D.” y “Murder, She Wrote”.

En 1991, se unió al elenco de Beverly Hills 90210, serie en la que inicialmente interpretó a un botones llamado Tom; tiempo después, encarnó a Stuart, el interés amoroso del personaje de Shannen Doherty, Brenda Walsh.

Te puede interesar: Irán Castillo reiteró su apoyo a las mujeres que han denunciado a su ex Pascacio ”N”

Fallece a los 58 años David Gail / Redes Sociales

David Gail continuó en el mundo del espectáculo con participaciones en “Savannah”, “Port Charles”, “ER” y “JAG”.

El actor también participó en películas como “Some Girl”, “Bending All the Rules”, “Perfect Opposites” y “The Belly of the Beast”.

Lee: Paolita Suárez ahora es víctima de lo paranormal; hay testigos y cuenta todo a detalle

Fallece a los 58 años David Gail / Redes Sociales

Descanse en paz, David Gail.