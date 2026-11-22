El rosto de Jesús Navarro, vocalista de la banda mexicana Reik, es uno de los más conocidos dentro de la industria musical. Su agrupación ha colocado numerosas canciones en el top no solo de México, si no también a nivel internacional. Una de las dudas que surgió hace tiempo fue sobre su orientación sexual, rumor que lo colocaba dentro de la comunidad LGBTQ+. ¿Qué dijo él?

¿Vocalista de Reik confesó su orientación sexual? / IG: @chuinavarro / @ncentineo

¿Cómo iniciaron los rumores sobre la orientación sexual de Jesús Navarro, vocalista de Reik?

De acuerdo con lo que circuló en internet en 2024, el cantante Jesús Navarro habría reconocido abiertamente en una entrevista que forma parte de la comunidad LGBT+. Sin embargo, al buscar el origen de esa supuesta declaración, no hay rastro de ella: la entrevista no existe.

La publicación, revivida recientemente, dice lo siguiente:

El vocalista de banda mexicana Reik, se declara abiertamente de la comunidad y confesó que la canción “yo quisiera” va dirigido para un amigo de aquella época de su juventud. X: Farándula News

La publicación causó que miles de personas reaccionaran, cuestionándose si de verdad era una publicación verídica, o solo se trataba de un rumor causado por una cuenta de redes sociales:



“ Creo que era el único que no lo sabía ”,

”, " ¿En dónde lo dijo? ” y,

” y, “ Dejen de sacar notas así ”.

El debate siguió creciendo en redes, mientras todos esperaban a que el intérprete mexicano dijera algo al respecto.

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Jesús Navarro, vocalista de Reik, ¿salió del clóset? / IG: @chuinavarro / @ncentineo

Así respondió Jesús Navarro a los rumores sobre su orientación sexual

Lo único documentado es lo que expresó Jesús Navarro en una entrevista anterior con la periodista Matilde Obregón, donde habló sobre los rumores con total tranquilidad: “ No me molesta en lo absoluto, no tiene nada de malo ser gay ”.

Esa frase, sin embargo, no funcionó como una confirmación de su orientación, sino algo que varios tomaron como una nueva especulación.

En otra conversación con Jessie Cervantes, el cantante comentó que en redes sociales le critican por “ vestir como señora ”, pero no profundizó en el tema ni hizo referencia alguna a sus preferencias o al contenido de sus canciones.

Esto último viene a colación debido a la canción Yo quisiera, una de las más reconocidas de la agrupación. Bastante tiempo se dijo que podría estar dirigida a un amigo, cosa que tampoco se confirmó.

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Jesús Navarro de Reik, vinculado a otros hombres / IG: @chuinavarro / @ncentineo

¿Quién es Jesús Navarro, vocalista de Reik?

Jesús Alberto Navarro Rosas es la voz principal de Reik, grupo originario de nuestro país. Desde su infancia se vio atraído por la música, por lo que empezó a cantar en festivales escolares y celebraciones.

Junto a sus amigos Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín, Navarro dio vida a Reik. El grupo surgió en Mexicali en 2003 y, en 2005, selló un contrato con una casa discográfica que dio paso a su álbum debut, de título homónimo.

Incluso hace unos años, a Jesús Navarro se le relacionó con Noah Centineo, el actor de Netflix, en uno de los rumores que azotó las redes sociales.

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