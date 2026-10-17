¿Mayte Lascuráin de ‘Pandora’ sale del clóset? Rompe el silencio sobre su orientación sexual: “Aquí estoy”

Durante mucho tiempo, gran parte del público ha puesto en duda la verdadera orientación sexual de Mayte Lascuráin, integrante del grupo ‘Pandora’. Esto, a raíz de que no suele hablar de su vida sentimental, además de que tomó la decisión de no tener hijos.

Siendo consciente de todas las especulaciones al respecto, la cantante decide romper el silencio y revelar si realmente siente atracción por las mujeres. Te contamos lo que dijo.

Checa: Las ‘Pandora’ de luto: Muere el padre de una de las exintegrantes del grupo, lo despiden con desgarrador mensaje

Mayte Lascuráin ha sido algo hermética en cuanto a su vida personal / Redes sociales

Esto dijo Mayte Lascuráin de Pandora sobre su verdadera orientación

En una entrevista reciente, Mayté Lascuráin fue cuestionada sobre la razón por la que no ha presentado a una pareja en los últimos años. Incluso se le preguntó directamente si sentía atracción por personas de su mismo género.

Ante esto, la cantante no pudo evitar reír a todo pulmón y asegurar que le gustan los hombres. No obstante, dejó claro que, si en algún punto se enamora de una mujer, no tendría ningún problema en decirlo públicamente.

“Mira, en esta vida no… ¿Usted no es gay? Si, sí, aquí estoy. Estuvo padrísimo ese comentario, me encantó. Cuando sea gay, te aviso, ¿va?… Por el momento, me gustan los hombres”. Mayte Lascuráin

Admitió que no descarta amar a una mujer en el futuro. Incluso reflexionó que ha conocido mujeres que se separaron de sus respectivas parejas al conocer a una chica.

“Yo no discuto de que un día (me pueda pasar)... Yo he visto a amigas mías que se han vuelto casadas y todo esto, que de repente se van con otras mujeres. Digo, no juzgo, simplemente digo, pues todos estamos en nuestro derecho de hacernos cargo de nuestra sexualidad. Nada, por hoy, no soy gay, pero si me vuelvo, te hablo o te aviso”, puntualizó.

Lee: Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’, reaparece con oxígeno y revela cuál es su estado de salud

¿Quiénes han sido las parejas de Mayte Lascuráin, integrante de ‘Pandora’?

Como se mencionó anteriormente, Mayte Lascuráin de ‘Pandora’ ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada. De hecho, solo se sabe que se casó en una ocasión con el hijo de la conductora Maxine Woodside.

La boda ocurrió en 1991, después de que ella cancelara su compromiso con quien era su pareja en ese entonces. Solo duraron cinco años y después se divorciaron.

En diversas ocasiones, ha reconocido que su gran amor fue justamente Mijares, pero que su romance con el cantante no prosperó, pues, en sus propias palabras, él solo la buscaba cuando estaba soltero.

“De lo que yo me enamoré, porque luego tú te enamoras de algo de esa persona, ahí está el medio engaño. Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez. No era una persona que me amenazara; yo sabía que iba a llegar con bien, y esto lo descubro porque, ¿cómo puedes tú querer a un hombre que nunca te ha querido? ¿Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada?”, sentenció en su momento.

Mayte Lascuráin tuvo una relación con Mijares / Redes sociales

¿Por qué Mayte Lascuráin de ‘Pandora’ decidió no tener hijos?

En su momento, Mayte Lascuráin también se sinceró sobre la razón por la que nunca quiso tener hijos. Reveló que todo fue a raíz de la muerte de un familiar muy cercano. Dijo que este hecho la marcó a tal punto que cambió su perspectiva sobre los hijos.

“Decidí no tener hijos porque, cuando iniciamos con el grupo Pandora, se murió un primo, el más chiquito, un amor. Yo veía sufrir tanto a mi tía que yo dije: ‘Feo mundo, se te muere el hijo y qué sufrimiento’, y amarguita verdad, porque yo estaba amarga por dentro y dije: ‘No quiero tener hijos’”, puntualizó.

Dejó claro que no se arrepiente de su decisión y ha logrado tener una gran vida: “Me casé y después me divorcié sabiendo que no quería tener hijos. Lo hablé con Fernando, quien fue mi esposo, porque esta es una decisión importante. Los hijos están como estipulados; es lo que sigue al matrimonio. No todas nacimos para ser mamás, hay que tener valor (para eso)”, manifestó.

Mira: Isabel Lascurain se enteró de la infidelidad de su pareja en plena entrevista; así lo exhibió: “Gran decepción”