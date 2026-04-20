Las ‘Pandora’ de luto: Muere el padre de una de las exintegrantes del grupo, lo despiden con desgarrador mensaje

En las últimas horas se confirmó la muerte de un gran músico, padre de una de las exintegrantes de Pandora en la década de los 90’s. El también compositor y arquitecto, murió a las 93 años de edad y su hijo, un reconocido músico, lo despidió en redes. Te platicamos de quién se trata.

Flans y Pandora / Redes sociales

¿Qué famoso músico mexicano, padre de una exPandora, murió?

El domingo 19 de abril se confirmó la muerte de Gabriel Abaroa Martínez, compositor, arquitecto y figura clave dentro de la música familiar en México.

La información fue dada a conocer por su hijo, Alejandro Abaroa, quien también se dedica a la música. A través de redes sociales compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó reacciones entre colegas y seguidores:

“ Este jovenazo de casi 94 añitos hoy nos deja para reunirse con Diosito ”, escribió Alejandro.

Gabriel Abaroa también era padre de Liliana Abaroa, exintegrante de Pandora, que formó parte de la agrupación desde 1989 y hasta 1996, estando presente en giras, conciertos y demás presentaciones.

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¿Cómo reaccionaron las integrantes de Pandora a la muerte de Gabriel Abaroa Martínez?

Aunque mucho se habló de la incorporación y posterior salida de Liliana Abaroa de Pandora, no habían tenido una relación cercana en fechas recientes.

Al momento de esta nota, Mayte Lascurain, Isabel Lascurain y María Fernanda Meade, no han utilizado las redes sociales o algún otro medio para hablar sobre la muerte del padre de Liliana.

El hermano de Liliana, Alejandro, no dio más detalles sobre las causas que llevaron al arquitecto y compositor a su muerte, pues según su testimonio, partió en paz:

Se fue en paz y dejando a toda la familia con el gran orgullo de haberlo tenido como esposo, papá, abuelo, hermano, hijo y amigo. Hoy festejamos todo este tiempo que vivió como solo él lo supo hacer… Alejandro Abaroa

Liliana Abaroa no cuenta con redes sociales, pero se espera que en próximas horas pueda hacerse presente junto a su familia para darle el último adiós a Gabriel Abaroa, su padre.

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Muere Gabriel Abaroa, padre de ex Pandora / IG: el_aletz

¿Quién es Liliana Abaroa y cómo entró a Pandora?

Liliana Abaroa, junto a sus familiares formó parte del proyecto “La familia musical Abaroa”, una agrupación que logró destacar en la escena nacional al presentarse en programas como Siempre en domingo

Liliana Abaroa ingresó a Pandora en 1989 tras la salida temporal de Fernanda Meade, convirtiéndose en una figura musical conocida a nivel nacional.

Su salida del proyecto se confirmó en 1996, en un momento en el que la agrupación tenía dudas sobre si continuar junta, y así fue, pues Isabel, Mayte y Fernanda siguen dando conciertos.

En 2025, Pandora recibió el Premio a la excelencia musical, mismo que es entregado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. En aquel hecho histórico, Liliana Abaroa fue invitada, en palabras de Mayte: “ Es muy importante, la época de mucho baile, de Juan Gabriel, todo esto fue con Liliana, no podía faltar esta noche, le hicimos la invitación y encantada de la vida vino, es la primera vez que nos acepta una invitación ”, dijo la cantante.

Dicho momento fungió como algo memorable, ya que las cuatro artistas que han formado parte de Pandora se reencontraron.

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