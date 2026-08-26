¿Graco Sendel hará personaje de la comunidad LGBT? Hijo de Sergio Sendel estaría listo, ¿para escenas picantes?

La carrera de Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel, sigue creciendo rápidamente. El joven actor ha revelado ciertos detalles de su día a día, incluidos los comentarios y piropos que recibe de hombres y mujeres. ¿Cuándo interpretará un personaje de la comunidad?

Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel, haría personaje de la comunidad / Instagram: @gracosendel

¿Sergio Sendel no quería que su hijo, Graco Sendel, se dedicará a la actuación?

Todo comenzó cuando el propio Graco Sendel reveló a TVNotas que su padre, Sergio Sendel, no quería que él se dedicara a la actuación, incluso tuvo que ir a clases a escondidas de él:

Quise ser niño actor, no me dejaron. Entré al CEA, no me dejaron. Hice audición a escondidas de mi papá. (...) Entonces habló al CEA para que me sacaran. Graco Sendel

Aunque Graco pensó que las oportunidades de ser actor ya habían terminado debido a su edad, su regreso fue hace apenas dos años y la situación cambió para él. Además de ser aceptado en proyectos, su papá quiso apoyarlo en esta etapa:

Yo decía: ‘Ya se me fue el tiempo, ya no voy a ser actor, a ver qué hago’. Hice comerciales, hice cosas de niño, pero formalmente regresé hace 2 años y han sido de verdad espectaculares. (...) Hablé con mi papá. No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Graco Sendel

Fue de esta manera que el actor decidió enfocar su carrera a la actuación, y actualmente se encuentra trabajando. ¿Graco hará un papel de la comunidad próximamente?

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Sergio Sendel no quería que su hijo, Graco Sendel, fuera actor / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Graco Sendel hará personaje de la comunidad LGBT+ tras peticiones?

En un reciente encuentro con medios, Graco Sendel habló de los constantes mensajes y piropos que recibe de hombres y mujeres en redes sociales, algo que dijo “no le molesta” y que le podría abrir las puertas a otro tipo de papeles.

Me dicen cumplidos o piropos, a todos les doy like. Graco Sendel

Posteriormente, Graco fue cuestionado sobre la posibilidad de hacer un papel de la comunidad (LGBTQ+), ante esto, aceptó que sí lo haría, siempre y cuando fuera un personaje “bien escrito":

Si lo haría. Claro, que lo haría. De hecho me gustaría, porque es algo también diferente. Si llega la oportunidad y el personaje está bien escrito, claro. Graco Sendel

Por ahora, muchos aguardan que llegue una propuesta a Graco con ese tipo de personaje, pues internautas quieren ver al hijo de Sergio Sendel en una faceta diferente. No hay una fecha exacta o proyecto en el que pueda hacer su “debut”.

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@famososunivision ¡Graco responde sin filtros! 😱 El hijo de Sergio Sendel habló sobre los piropos que recibe de hombres y reveló si le incomoda 👀 Graco SergioSendel HijosDeFamosos Piropos Entrevista CulturaPop Famosos Viral Trending Opiniones Viral famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora social ♬ Beat - beaty

¿Quién es Graco Sendel y en qué programas participó?

Graco Sendel, tuvo su gran oportunidad en Doménica Montero, telenovela protagonizada por Angelique Boyer, para después poder participar en otros proyectos como El renacer de Luna.

De manera paralela, también formó parte del elenco de la serie Entre padre e hijo, de Netflix, producción en la que comparte escena con Eric Elías y da vida al personaje de “Iker”.

Su trayectoria no se limita a la actuación, pues además ha participado en programas de competencia que han puesto a prueba su condición y habilidades físicas, como Reto 4 elementos: La liga extrema.

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