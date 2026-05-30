¿Graco Sendel se sintió vulnerable al circular foto de él en traje de Adán? Revela si lo volverá a hacer

Graco Sendel se volvió tendencia en los últimos días luego de que su papá, Sergio Sendel, reaccionó a su foto con muy poca ropa. Sus declaraciones ocurren luego de que el joven actor se sinceró sobre sus inicios en la actuación.

Cabe recordar que, tras su participación en Doménica Montero, Graco Sendel logró captar la atención del público con su talento frente a las cámaras, además de ina foto en la que mostró su gran físico, ¡casi sin nada! ¿Ya le gustó?

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Graco Sendel, el guapo hijo de Sergio Sendel, roba miradas en Doménica Montero con Angelique Boyer. / Instagram: @gracosendel

¿Cuándo apareció Graco Sendel en traje de Adán?

Durante las grabaciones de Doménica Montero, Graco Sendel encendió las redes al circular una foto que fue capturada en medio de las grabaciones del melodrama y difundida en redes. Pese a que no quedó claro si se trató de un accidente o una acción predeterminada, la imagen se volvió tendencia.

Ahora que el melodrama protagonizado por Angelique Boyer ha terminado, el hijo de Sergio Senden está en un nuevo proyecto, donde sorprendió a propios y extraños al realizar su primer des**** en televisión, tomas que gran parte de sus seguidoras agradecieron.

Inesperadamente, Graco Sendel posó con traje de Adán para la serie Entre padre e hijo, que protagoniza junto a Pamela Almanza y Erick Elías. Además, pronto regresará a la pantalla chica como villano de la telenovela El renacer de la luna.

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Graco Sendel en Doménica Montero. / Instagram: @gracosendel

¿Qué dijo Graco Sendel de sus escenas como Adán en la televisión?

En un reciente encuentro con la prensa, Graco Sendel confesó que se trató de su primer des.... en la carrera, una experiencia que describe como “divertida” y que le brindará la pauta para hacer otros: “Ya después del primero, ya lo demás fue mero trámite, porque se me quitaron los nervios”.

El actor reconoció que el respaldo de su director le ayudó a sentir paz y tranquilidad, al igual que el apoyo de su compañera Pamela Almanza, pues admitió que “te sientes vulnerable de alguna u otra forma, al estar desn***".

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¿Cómo reaccionó Sergio Sendel al trabajo con poca ropa de su hijo?

Graco Sendel no fue el único en hablar sobre su trabajo con muy poca ropa en la televisión, el actor Sergio Sendel, quien fue acusado de querer boicotear la carrera de su hijo, también habló al respecto y reconoció los atributos de su hijo.

“Pues hace ejercicio, tiene buena nalga, mi hijo está bien. Y si el papel requiere escenas un poco así, bueno, pues ni modo que las haga. Además, él decide”, comentó.

Finalmente, reconoció que su deseo no era que su hijo fuera actor, tal y como lo dijo el joven para TVNotas, sin embargo, actualmente se encuentra feliz de que haya elegido esa carrera.

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