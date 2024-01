Actriz de Beverly Hills 90210 se rinde en su lucha contra el cáncer ¡Ya está preparando su funeral!

La actriz de 52 años de edad, Shannen Doherty, quien interpretó a Brenda en la exitosa serie estadounidense Beverly Hills 09210, anunció en el 2015 que padecía cáncer de mama. Sin embargo, hace algunos meses informó que la enfermedad había hecho metástasis en algunas partes del cuerpo, huesos y cerebro.

Ahora, la famosa compartió en la edición más reciente de su pódcast Let’s be clear algunas de sus últimas voluntades, entre ellas, lo que quiere que se haga con su cuerpo y la forma como desea que sea su funeral.

“Lo más importante es que no quiero morir demasiado pronto porque tengo mucho que lograr aún. Y eso me pesa mucho porque pienso que no he recaudado el suficiente dinero para combatir el cáncer”.

Shannen Doherty motiva a la gente a que se haga chequeos médicos constantes / Facebook: Shannen Doherty

Shannen Doherty ya tiene claro quiere para el día de su muerte

En el programa también pudo conversar con su mejor amigo, Chris Cortazzo, y le pidió que al momento de su muerte no quiere que la entierran, sino que incineren su cuerpo. Además, le hizo una petición muy especial.

Doherty tomó la decisión de designar a Cortazzo como su albacea de su fideicomiso tras hacer una revisión de su testamento, por lo que le pidió se cumpla su “última voluntad”, la cual es que sus cenizas sean mezcladas con las de su perro y su padre.

Shannen Doherty reveló que su cáncer de mama había evolucionado / Clasos

Shannen Doherty revela que hará una lista de invitados para su funeral

La actriz comentó que realizará una lista con los nombres de personas que le gustaría que estuvieran ahí, pues ella considera que muchos asistirán “por obligación”.

“Lo harán porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Y por eso quiero quitarles esa presión. Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor… no quiero que la gente llore o que en privado diga: ‘Gracias a Dios, esa perr4 ya está muerta’”.

¿Quién es Shannen Doherty?

Shannen Doherty es una actriz y productora estadounidense, de 53 años, quien ha participado en exitosas producciones de cine y televisión. Sus papeles más importantes han sido en Beverly Hills, 90210, Riverdale y Embrujadas.

