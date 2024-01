Alejandro Sanz presume su abdomen de lavadero con sensual foto y enloquece a sus fans: “Es como el buen vino”

Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los cantantes españoles más exitosos de todos los tiempos. Su melodiosa voz, así como sus grandes composiciones, lo han llevado a obtener diversos éxitos en su carrera.

Sin embargo, el famoso ha demostrado que la base del éxito también es la disciplina, por lo que compartió a sus seguidores una ráfaga de fotografías de algunos recuerdos, tal como su alimentación, su rutina diaria, entre otros momentos.

Alejandro Sanz. / Facebook: Alejandro Sanz

Alejandro Sanz enloquece las redes tras mostrar su abdomen de lavadero

No obstante, Alejandro dejó al descubierto que un artista también debe mantenerse en forma, por lo que añadió, en la ráfaga, una imagen que no pasó inadvertida por usuarios en redes sociales.

Y es que en una de las fotos, Sanz mostró su musculatura, así como el abdomen de acero que tiene. Pese a que no se percibe muy bien la fotografía, ya que se ve muy alejada del espejo, nada detuvo a sus fans de disfrutar el cuerpazo del cantante.

“Hoy tengo un miércoles de selfies, de recuerdos, de memoria, de raíces, de muuuucha fruta, de entrenar mi mente y re calcular mi corazón para restar un día menos para veros en los escenarios”. Alejandro Sanz

Así lo compartió Alejandro Sanz:

Como era natural, innumerables internautas extendieron su opinión en cuanto a la fotografía de Alejandro. ¡Enloqueció a sus fans! Muchos consideraron que, a sus 55 recién cumplidos, Sanz sigue manteniendo una gran figura. ¡Hasta le hicieron zoom a la foto!

“Estoy segura que todas hemos ampliado la foto 9, verdad??? Ayyy @alejandrosanz como me gusta tu miércoles”, “Confirmooo... ese abdomen..!!”, “Que comes que adivinas jaja nos trae de un hilo el es como el buen vino”, “Like si tú también has hecho zoom en la foto del gym en el espejo”, “Que me digan quien no hizo ZOOM en la foto número nueve @alejandrosanz sigue así son los nuevos 40”, “TODAS queremos más como la foto 9 pero tomada de cerca”, “La foto número 9 muy lejos....pero lo que veo...ME GUSTA”, fueron algunos comentarios.

Al momento, el cantante español no ha reaccionado a los tantos halagos que ha recibido por sus fans. Sin embargo, usuarios pidieron que haya más contenido como este en sus redes sociales.