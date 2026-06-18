Olga Sana celebra su última quimioterapia tras años de lucha contra el cáncer: “Vamos por muchos años más”

A través de una emotiva publicación en redes sociales, Olga Sana, la comediante de programas como Sabadazo, ¡Cuéntamelo ya! y Exa fm, celebró su último tratamiento de quimioterapia.

Incluso, personalidades que han trabajado y acompañado por muchos años a Bettina Salazar celebraron junto a ella su inspiradora recuperación.

‘La chupitos’, Raquel Bigorra, Alma Cero y más colegas del espectáculo, mostraron mensajes de esperanza y fortaleza ante esta batalla de salud.

¿Quién es Bettina Salazar? / De primera mano

¿Qué dijo Olga Sana sobre su estado de salud en 2026?

El estado de salud de la comediante lo reveló esta semana de junio con una fotografía que la muestra trabajando. A través de su cuenta oficial de Instagram, Olga Sana compartió el siguiente mensaje a sus seguidores.

Hoy celebro que hace diez años, me aplicaron mi última quimioterapia, vamos por muchos años, llenos de vida. Bettina Salazar en redes sociales

Como era natural, diversas personalidades reaccionaron, tal como lo hizo Raquel Bigorra, quien comentó: “eres la mejor” y Alma Cero declaró: “eres grande y buena persona, das mucho amor, por eso Dios te cuida y te llena de bendiciones”.

En 2025, Olga Sana declaró en la televisión nacional que ahora padece de osteoporosis.

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¿Olga Sana tuvo cáncer?

El 15 de octubre de 2015, la intérprete del personaje de ‘Bettina Salazar’ fue diagnosticada con cáncer de mama. En exclusiva con TV Notas, la comediante de ‘Cuéntamelo Ya!’ habló de aquel difícil momento.

Incluso, Sana ha realizado campañas para prevenir el cáncer de mama a través de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM).

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¿Qué tipo de cáncer tuvo Olga Sana?

A Olga Sana le diagnosticaron cáncer de mama en 2015 y tres años después, en 2018, ‘Bettina Salazar’ se sometió a una reconstrucción mamaria. Ambas mamas fueron reconstruidas y en la de su izquierda se retiró un expansor para colocar una prótesis.

“Cuando te dicen: tienes cáncer, en verdad se te voltea el estómago, dices: ya valí, ya me cargó el payaso, y vienen días de incertidumbre, de no dormir, pensando qué va a pasar... Olga Sana

Esta es la foto de sobreviviente de cáncer de mama que develó Bettina Salazar. / Archivo. Francisco Mancera

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¿Quién es Olga Sana, Bettina Salazar?

Bettina Salazar nació en Veracruz , en el Heroico Puerto de Veracruz, en 1970.

, en el Heroico Puerto de Veracruz, en 1970. Fue hostess de Angus, edecán de Rodrigo Cabello en canal 9 y estudió para ser educadora en conventos religiosos, como declaró en entrevista para Trascendi.

en conventos religiosos, como declaró en entrevista para Trascendi. En su reinscripción para estudiar como educadora, una religiosa le afirmó que no servía para el oficio y que debía ser ‘payasito de circo'; esta fue una señal que coincide con su actual vocación.

Fue edecán de automóviles en televisión y Hostess de restaurante bar

Conoció a Marta Zabaleta y construyen el personaje de Olga Sana para Televisa Puebla .

. Conoció a Alfredo Adame