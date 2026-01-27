Jimena Pérez “la Choco” vuelve a México tras vencer el cáncer y cerrar un doloroso ciclo familiar

Jimena Pérez “la Choco” está de regreso en México y no es un simple cambio de domicilio: es el final de una etapa que estuvo marcada por la salud de su hijo y su propia batalla contra el cáncer de mama. Después de casi siete años viviendo en España, la conductora y su esposo, Rafa Sarmiento, decidieron cerrar ese ciclo y volver con sus hijos, ahora en una etapa muy distinta a la que los llevó a salir del país.

¿Por qué Jimena Pérez “la Choco” decidió regresar a México después de vivir en España?

La mudanza original de Jimena Pérez “la Choco” a España ocurrió en 2019 y tuvo un motivo poderoso: buscar mejores alternativas para el desarrollo de su hijo mayor, quien fue diagnosticado con un trastorno del neurodesarrollo. En ese momento, la conductora dejó atrás proyectos, estabilidad laboral y su presencia constante en televisión para enfocarse por completo en su familia.

Con el paso del tiempo, los avances de sus hijos y la evolución de su dinámica familiar hicieron que la pareja empezara a replantearse el futuro. Ya no eran los mismos niños que se fueron de México, ni ellos los mismos padres.

Jimena Pérez “la Choco” “Ya es tiempo de regresar a México, yo creo que la vida son ciclos, en su momento creo que tomamos una gran decisión. Yo renuncié absolutamente a todo y era por un bien familiar, por un bien de mi hijo. Creo que (su hijo) ha avanzado un montón y es un adolescente de 1.82, esos niñitos que me llevé ya son unos señores”

¿Cómo afectó la distancia familiar a Jimena Pérez “la Choco” y por qué decidió volver a México con sus hijos?

Jimena Pérez “la Choco” vivió en carne propia cómo la distancia se volvió uno de los factores que más peso tuvo con los años. Aunque la familia viajaba y se mantenían en contacto, la experiencia de las despedidas constantes terminó afectándola emocionalmente.

“Creo que también el hecho de estar cerca de la familia ayuda un montón. A veces es mucho más poderoso que mil terapias y creo que a mis hijos estar cerca de los suyos les va a ayudar mucho, fueron ya casi siete años”, expresó la conductora.

Para la conductora, el regreso también significa que sus hijos crezcan con una red familiar cercana, algo que considera fundamental en esta nueva etapa adolescente que están atravesando.

¿Cuándo tuvo cáncer de mama Jimena Pérez “la Choco” y cómo influyó esta enfermedad en su regreso a vivir a México?

Jimena Pérez “la Choco” vivió un punto de quiebre cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama, un momento que marcó un antes y un después en su vida. Aunque decidió mantenerlo en privado al inicio, fue un proceso que la obligó a mirar hacia adentro y trabajar aspectos emocionales que venía cargando desde tiempo atrás.

“Desde hace tres años que me detectaron el cáncer de mama me puse a trabajar muchas cosas en cuanto a terapia y yo creo que di con el clavo. Para mí, en lo personal, era un tema de migración, era un tema de un dolor mal manejado, del que la gente me visitaba, mi familia me visitaba y no sabía cómo manejar esas alegrías y luego esas despedidas que la gente que vive lejos sabe, lo duras que son” Jimena ‘la Choco’

Se sometió a una doble mastectomía con reconstrucción inmediata y a un tratamiento fuerte que incluyó quimioterapias. Perdió el cabello, se alejó de la vida pública por un tiempo y enfocó su energía en sanar. En noviembre de 2023 terminó su tratamiento y anunció que estaba libre de cáncer.

Más allá de lo médico, la experiencia la llevó a replantear prioridades, ritmo de vida y bienestar emocional.

¿Cómo tomaron Jimena Pérez “la Choco” y Rafa Sarmiento la decisión de regresar a México?

Jimena Pérez “La Choco” tomó esta decisión junto a su esposo, Rafa Sarmiento, quien mantiene compromisos laborales internacionales, pero ajustará la dinámica familiar para adaptarse a esta nueva base de vida en México.

“Al final pedí muchas señales, lo platiqué con Rafa. Rafa finalmente sigue trabajando para TNT, sigue haciendo todos los eventos de cine, música y premiaciones. Tomamos esta decisión en conjunto, los pros y los contras. Todo son ciclos y ese ciclo por lo pronto se cierra… Al final estamos muy contentos los cuatro de regresar y vienen muchas cosas para todos…”, finalizó.

