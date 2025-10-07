La cantante Marlene Calderón revela diagnóstico de cáncer y recuerda ¡su hijo murió de la misma enfermedad!

Hace poco más de un mes, a Marlene Calderón le informaron que tenía cáncer de mama. Estaba acompañada de su madre y su hijo Isaac. La noticia, dice, fue dura, pero no se compara con el momento, hace 3 años y medio, cuando supo que su hijo Orlando, de 15, tenía la misma enfermedad.

¿Cómo supo la cantante Marlene Calderón que padece cáncer de mama?

Su historia de vida supera a la ficción: El abuso en su infancia y adolescencia dentro el clan Trevi-Andrade, 8 meses en prisión (tras denuncia de Karina Yapor), y lo peor, el fallecimiento de su hijo en 2022, pero está segura de que Orlando desde el cielo la protege. “Muchos integrantes de mi familia han muerto de cáncer: Mi abuela materna, 5 tíos paternos y mi hijo, el caso más doloroso que no fue detectado a tiempo, por ser tan extraño (adenocarcinoma). El cáncer es silencioso. Yo no he tenido molestias”.

“Me detecté una bolita (en el seno derecho). Desde hace 13 años tengo implantes. Tuve problemas en el izquierdo hace un tiempo. Me extrajeron un líquido”. Marlene Calderón

Cuando le pusieron las prótesis comenzó a sufrir fuertes dolores. Apenas salió del hospital, tuvo que regresar a urgencias, ya que se había tapado su drenaje. “Fue muy traumático. Me abrieron sin anestesia. Sentí todo el dolor. Dije: ‘Tengo una complicación más y me las quito’. No tenía nada de busto. Las prótesis me daban autoestima”

Hace 7 años se le formó una bolita que le dolía mucho. Otra vez era líquido, pero no de la prótesis. El ginecólogo le dijo: “ Tranquila, el cáncer no duele ”.

Antes del diagnóstico pasó por muchos estudios. “Me hice un ultrasonido mamario. Al día siguiente me acompañó mi mamá para saber los resultados. Me dijeron: ‘Es importante que veas a un gineoncólogo’, pero uno me daba cita en 25 días, otro en 15... Encontré uno para el siguiente día. Me dijo: ‘Hay sospecha de cáncer. Ni una mastografía ni una resonancia dan el resultado. Se requiere una biopsia’. Me puse a llorar. Ojalá eso me hubieran dicho con mi hijo. El cáncer de Orlando fue algo único a su edad”.

Marlene Calderón, cantante

¿Qué hizo Marlene Calderón para dar a conocer a su familia que padece cáncer de mama?

Marlene tuvo que tranquilizar a su mamá. No quería causarle el dolor que sintió ella cuando supo de la enfermedad de su hijo. “Le dije a mi mamá: ‘Voy a estar bien’. Ella siente el dolor doble, por su nieto”.

Sabe que el amor puede más que el dolor. Su hijo falleció en Chihuahua, por eso no quería volver a esta ciudad. No obstante, hace 2 años hizo un ‘zumbatón’ en beneficio de los niños con cáncer: “Así como me ayudaron a mí, ayudaron a quien pedía”.

Por la experiencia con su hijo, sabe que con esta enfermedad no hay dinero que alcance. Una vez hecha la biopsia, regresó con el especialista: “Fuimos mi mamá, mi hijo y yo. ‘Sí, es cáncer’, dijo el doctor. La noticia no fue más fuerte de lo que pasé con mi hijo. ‘¿Qué sigue?’, pregunté. ‘¿Tiene gastos médicos? ¿algún seguro? Esto es muy caro’, dijo el médico”.

Francisco Mancera

¿Cómo ha costeado la cantante Marlene Calderón los gastos por su enfermedad?

Marlene ha recibido ayuda. Un amigo le convenció de pedir apoyo y en una semana reunió 200 mil pesos. La siguen buscando para ayudarla, pero de momento, dice, no es necesario.

“ Mi hijo, muy enojado, me dijo: ‘¿Es broma de la vida o qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo primero mi hermano y ahora a ti?’ ”. Su mamá incluso se preguntó por qué no le dio a ella. “Yo estaba triste. Le dije a Isaac: ‘Mi Dios está ahí porque voy a estar bien. Estoy muy a tiempo’”.

“He tenido mis enfrentamientos con Dios. Cuando estaba en mi duelo por Orlando, me la pasaba llorando, iba a la iglesia, sentía mucha culpa de no haber detectado su enfermedad a tiempo. El sacerdote me dijo: ‘¿Culpa de qué? El cáncer no avisa. Vas a salir adelante. A una mamá se le murió su hijo y al año le dio cáncer, y salió adelante’. Cuando me dieron la noticia, eso me llegó. Dios actúa de muchas formas. Tiene instrumentos para hacer posibles las cosas. De alguien superior me tengo que tomar”.

A pesar de que ha sufrido hate tras la pérdida de su hijo y ahora con su enfermedad, agradece a los youtubers y a TVNotas, porque le han dado voz y ha visto un cambio favorable en la gente: “Nos han creído. Mis hermanas de vida (las chicas del clan) estamos unidas”.

Marlene Calderón y sus hijos

¿En dónde se está atendiendo Marlene Calderón, tras diagnóstico de cáncer?

Aunque quiso tratarse en Los Mochis, en el seguro le daban cita en 2 meses. Por ello, se atenderá en la CDMX. Hace 1 mes llegó a vivir con su hijo. Su mamá la cuidará. Se operará en FUCAM (Fundación de Cáncer de Mama).

A punto de las lágrimas, compartió: “Que me cuiden representa mucho. Estoy aprendiendo a recibir. Quieren seguir apoyándome, pero si requiero quimios me atenderé en el IMSS de Los Mochis”.

Le quitarán ambos senos, por prevención , y se realizará un examen genético cada año. “La cirugía es el 7 de octubre. Una fecha especial: Orlando partió un día 7, nació el 27 de julio y su nombre tiene 7 letras”.

“Hay momentos en que le he dicho a Orlando que quiero estar con él, pero él quería que estuviera bien. La valentía la saco de él. Fue mi mayor maestro. Se sometió a todo para poder vivir. Le digo: ‘Tú hiciste que esto lo detectara a tiempo’”.

Después seguirá en tratamiento. “Si sale un ganglio positivo, nome pueden poner implantes. Necesitaría radiaciones. Si salen 2, quimioterapia. El plan B es poner un expansor (dispositivo para la reconstrucción mamaria)”.

Alejandro Isunza

¿Cuál es la mayor preocupación de Marlene Calderón y el cáncer de mama?

“Estoy nerviosa. Rezo. Tengo mucho por hacer. Me encantaría ser imagen para alguna campaña de prevención del cáncer. Quiero ser un ejemplo de motivación, una persona que, ante tanta adversidad, no me dejo caer. Tengo una madurez espiritual y empatía. Soy resiliente”.

“Mi único temor es mi hijo Isaac. Le costó trabajo que lo hiciera público y pedir ayuda, pero entendió que debemos darnos la oportunidad de recibir. Es soberbia no aceptarlo. Vivo el presente al máximo. Eso no ha impedido mis pérdidas ni mi sufrimiento, pero me da paz: Despertar, tener una cama, disfrutar lo que como, un paseo. Con dolor físico, del alma, mis bajas anímicas y mis levantones, voy a estar bien”. Marlene Calderón

Tiene un pendiente: “Que se sepa la verdad y se haga justicia (respecto al supuesto abuso que vivieron en el clan Trevi-Andrade). No puede quedar así. Hay gente que dice que para qué contarlo después de tantos años: Para que no siga sucediendo... Que la gente nos crea cuenta mucho”, concluyó.

Marlene fue corista de Gloria Trevi

¿Quién es Marlene Calderón y cuál es su trayectoria?

Nació en Los Mochis, Sinaloa, hace 47 años .

. Estudia canto desde los 6 años, y desde los 4, ballet , hawaiano, tap , flamenco y folclore.

, hawaiano, , flamenco y folclore. En su tierra natal participó en 2 obras musicales y a los 9 años comenzó como corista.

En 2022 debutó como conductora de televisión en Televisa del Pacífico.

En 2009 se convirtió en instructora y embajadora de la marca Zumba en el norte de México, y estableció su propia academia. Además, organizó ‘zumbatones’ con causa para ayudar a fundaciones de niños con cáncer .

. Después de 33 años, cumplió su sueño musical al lanzar 2 sencillos: “Locos de atar” y “Catarsis”, de la mano de Uly Boy. Después publicó en solitario “Paraíso”, tema dedicado a Orlando.

Inició una gira de conferencias para concientizar sobre la trata de personas y el abuso sexual a menores.

Este mes lanza el cover de Alicia Villarreal “Insensible a ti”, una cumbia.

