Sergio Andrade: Te contamos cómo han crecido sus hijos y a qué se dedican actualmente

La serie de Gloria Trevi, Ellas soy yo, resurgió uno de los casos más polémicos y crueles del espectáculo en México. Los hijos de las chicas del llamado “clan” de Sergio Andrade (67 años) fue uno de los temas clave.

Este último (y lo cuenta la bioserie de Gloria Trevi) tuvo hijos con Sonia Ríos, Karina Yapor, Marlene Calderón, las hermanas Karola y Karina de la Cuesta, y con Wendy Castello.

Sergio se casó por primera vez en 1981 con Guadalupe Casillas y no tuvieron hijos. Después, con María Raquenel Portillo, y tampoco tuvo hijos, aunque se sabe que estuvo embarazada y Sergio la envió a abortar a Houston.

Posteriormente tuvo dos niñas, Sofía y Antonia, con Sonia Ríos, con quien se casó en 1997. La mayor podría tener actualmente 30 años. Heredó el gusto por la música y estuvo mucho tiempo cerca de su padre, ya que hasta 2010 tocaba las percusiones en la banda de Sergio.

Sonia Ríos tuvo dos hijos con Sergio Andrade: Sofía y Antonia / Redes sociales

En una entrevista para el programa Hoy hace algunos años, Sofía defendió a su padre. Dijo que todo lo que se decía de él eran puras mentiras. Además, comentó que tenía grandes recuerdos de su infancia junto al productor.

Por su parte, Antonia, que también adquirió el gusto por la música, estudió en una academia de artes. Se dice que es una TikToker. Algunos medios aseguran que vive en Mérida, junto a su papá y a su hermana Sofía.

Sofía defendió a su papá en una entrevista para el programa “Hoy”. Se dice que, actualmente, el productor musical vive en Mérida con Sofía y Antonia. / Redes sociales

En 2022, al parecer, cerraron un restaurante porque los reconocieron. Sin embargo, tiempo después abrieron un local de hamburguesas. Sergio también se relacionó con Karina Yapor (39) y tuvieron un hijo llamado Francisco Ariel.

En ese entonces ella tenía 15 y él 41. Raquenel (Mary Boquitas) abandonó presuntamente al menor en España, por órdenes del productor. Se decía que él solo quería tener hijas y no varones.

El 13 de octubre de 1998, las autoridades españolas se comunicaron con la familia Yapor para informarle que su nieto se encontraba en un centro médico de ese país. Días después, los padres de Karina, a raíz de esto, interpusieron una denuncia ante la Procuraduría de Chihuahua en contra de Sergio Andrade por corrupción de menores, violación y secuestro.

Karina se repuso y rehizo su vida alejada de todo escándalo. Ahora es una conductora de noticias en Univisión Houston. No se sabe a qué se dedica Francisco Ariel, y la periodista ha cuidado que la identidad de su hijo no sea expuesta en medios y redes sociales.

Con Karina Yapor tuvo a Francisco Ariel. La periodista ha cuidado que la identidad de su hijo no sea expuesta en los medios y en las redes sociales. / Redes sociales

Hace algunos años, Karina dio una entrevista en un programa en Estados Unidos y el joven se mostró de espaldas.

Sergio también tuvo un hijo con Marlene Calderón, llamado Víctor Issac, de quien tampoco se sabe mucho. Por lo pronto, se ha dicho que desde 2014 Marlene se dedica a dar clases de zumba. En agosto de 2022 perdió a su hijo Orlando, producto de otra relación. Se desconocen los motivos del deceso.

Con las hermanas Karola y Karla de la Cuesta también tuvo hijos. Esto causó una gran controversia, debido a que los niños son primos hermanos y medios hermanos. En 2000, nació Milton, hijo de Karola.

Valentina y Milton de la Cuesta son primos hermanos y medios hermanos / Redes sociales

Tres meses después, llegó Valentina, hija de Karla. Valentina (23 años) se dedica a realizar contenido para TikTok. Es actriz y ha participado en algunas obras de teatro y capítulos del programa de televisión Lo que la gente cuenta. Milton es modelo y roba miles de suspiros en redes sociales cuando posa en traje de baño.

Hace algunos años, Valentina ofreció una entrevista para De primera mano, donde explicó cómo tomó la noticia de que es hermana de sangre de Milton, su primo hermano.

“Para mí, enterarme de que soy hermana de mi primo fue un shock. Es raro enterarse de que tu primo en realidad es tu hermano. Para mí fue más que lindo. Porque con mi hermano, bueno con mi primo, me llevo excelente. Siempre nos lo han manejado de una forma muy tranquila y relajada. Sin ningún conflicto”, expresó.

Valentina de la Cuesta ha declarado que no le interesa tener contacto con Sergio Andrade: “Me apellido De la Cuesta. Andrade jamás” / Redes sociales

A Valentina no le gusta hablar sobre Sergio Andrade. Prefiere no tener ningún contacto con el productor. Sobre todo, por lo que vivió su mamá, Karla, que sufrió mucho al lado del director musical.

“Me duele por mi mamá. Pero no me afecta en absoluto. La gente me pregunta si es mi papá. Sé de él lo que los medios saben. Él jamás ha intentado comunicarse conmigo. Pero conocer a un hombre que hizo que mi familia pasara por eso no me interesa. Me apellido De la Cuesta. Andrade jamás”, apuntó.

Sergio también tuvo una hija con Wendy Castello llamada María Miel. No se conoce su paradero ni a qué se dedica.

Estas son las mujeres con las que Sergio Andrade tuvo un total de siete hijos / Redes sociales

