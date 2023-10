¿Quién es Eduardo Andrade, músico premiado por Carlos III y supuesto hijo no reconocido de Sergio Andrade?

En los años ochenta y noventa, Sergio Andrade fue uno de los productores musicales más reconocidos en México, que más tarde se convertiría en uno de los más buscados en América Latina. Protagonizó uno de los mayores escándalos en la industria del entretenimiento.

A Sergio Andrade se le acusó de encabezar un supuesto clan de trata de personas, además de presuntamente abusar de varias menores de edad, cuyos padres las entregaban al productor musical con la promesa de convertirlas en grandes estrellas como Gloria Trevi.

Tras pasar tiempo en prisión, Sergio Andrade salió en libertad en 2007. Actualmente se sabe muy poco de su vida. El exproductor se encuentra alejado de la vida pública y se dice que tiene una casa en Cuernavaca y que ha vivido los últimos años junto a su esposa, Sonia Ríos, quien fue su asistente en aquellos años.

Sin embargo la curiosidad sobre Sergio Andrade ha desatado especulaciones y rumores, incluso se abordan algunas cuestiones sobre lo que presuntamente habría sido la forma de vivir del productor y el grupo de adolescentes en aquellos años, en la serie televisiva ‘Ellas soy yo” de Gloria Trevi y en el pódcast “En boca cerrada” de María Raquenel Portillo, conocida entonces como Mary Boquitas.

En redes no se hicieron esperar las teorías. En TikTok se viralizó un video que afirma que el compositor y pianista mexicano, llamado Eduardo Andrade sería supuestamente hijo de Sergio Andrade y Sonia Ríos, actual esposa del productor.

La teoría del video dice que Sergio habría dado en adopción al niño a su hermano mayor, el político Eduardo Andrade Sánchez. En el pódcast “En boca cerrada” se afirma que Sergio habría entregado a un varón, hijo suyo, a su hermano Eduardo, aunque no se indica que este hijo sea el joven músico de nombre Eduardo.

¿Quién es Eduardo Andrade, el supuesto hijo de Sergio Andrade que dicen las teorías y rumores?

El musico, supuesto hijo de Sergio Andrade lleva el nombre Eduardo Andrade. Nació en Xalapa, Veracruz en 1993 y actualmente vive en Reino Unido junto a su padre, el político Eduardo Andrade Sánchez, quien lo ha apoyado en su pasión por la música.

Eduardo Andrade Azanza es uno de los jóvenes compositores y pianistas mexicanos más virtuosos, cuyo reconocimiento lo llevó a tocar para el Rey Carlos III del Reino Unido de la Gran Bretaña, en su cumpleaños número 70, en mayo de 2018 y a ser galardonado con President’s Award, otorgado por el entonces príncipe de Gales, ahora rey Carlos III en el mismo año.

“¡Es un gran honor haber sido invitado al Palacio de Buckingham para celebrar el 70 cumpleaños de SAR el Príncipe de Gales! “, escribió el músico en su página oficial de Facebook.

Eduardo Andrade Azanza apareció en la lista de Los mexicanos más creativos del mundo de la revista Forbes en 2018 junto a personalidades como el bailarín Isaac Hernández, el director Alfonso Cuarón y el guitarrista, Carlos Santana.

“Me siento honrado de haber sido elegido entre algunos de mis ídolos y ser la segunda persona más joven de la lista”, escribió el musico en su Facebook.

El joven ha participado en la composición de ‘Sol de Agosto’ (Dir. Franco Volpi, Finalista de los Óscares Estudiantiles 2018), ‘All You Can Carry’ (Dir. Andrew Rose, SCAD Savannah Film Festival) y la serie de televisión ‘Voces de la Constitución’ (Canal Once).



En 2019, fue elegido para ser uno de los compositores BAFTA Crew 2019 y el premio a la Mejor Música en el Festival Internacional Europeo de Cine 2018 por ‘Leave a Print’ (Dir. Christina Nerland). Sin duda Eduardo Andrade es un prometedor genio de la música. Hoy radica en Londres, donde a su corta edad, ha dirigido orquestas y ha colaborado en proyectos musicales para cine. Del otro asunto, no hay nada confirmado por él ni por nadie más y con todos estos éxitos y su prometedor futuro, parece poco relevante.