Ricardo Fastlicht revela que su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama: “Escuchar la palabra mueve todo”

El actor Ricardo Fastlicht sorprendió con una confesión muy personal en pleno Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre. A través de un video en redes sociales, reveló que su familia atraviesa un complicado momento por la salud de uno de sus seres más queridos. ¿Qué ocurrió y cuál es su estado actual?

Mira: ¿Mariana Echeverría regresa a ‘Me caigo de risa’? Ricardo Fastlicht habla de su regreso a la TV: “Bienvenida”

Ricardo Fastlicht / Redes sociales

¿Qué le pasó a la mamá de Ricardo Fastlicht y qué enfermedad le diagnosticaron?

Ricardo Fastlicht reveló que su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2A, luego de someterse a diversos estudios médicos en agosto de 2026. La noticia cambió por completo la tranquilidad de su familia.

El actor explicó que este 19 de octubre, fecha dedicada a crear conciencia sobre el cáncer de mama, tiene un significado especialmente emotivo para él.

Ricardo Fastlicht “Hoy es un 19 de octubre diferente a los demás. El pasado mes de agosto, mi mamá de 79 años, después de los exámenes pertinentes, fue diagnosticada con cáncer de mama en la etapa 2A”.

Lee: ¿Mariana Echeverría estará en la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’? Ricardo Fastlicht responde

¿Cómo reaccionó Ricardo Fastlicht al enterarse de que su mamá tenía cáncer de mama?

Ricardo Fastlicht confesó que el diagnóstico de cáncer de mama de su mamá provocó miedo, incertidumbre y muchas preguntas sobre los tratamientos médicos que necesitaría.

“Es que solo escuchar la palabra cáncer mueve todo, paraliza los sentidos, luego los aviva; paraliza las emociones y luego las aviva; paraliza la razón y luego la activa”. Ricardo Fastlicht

El actor también compartió las preocupaciones que surgieron en su familia: “Y entonces preguntas: ¿Dónde hacerlo? ¿Dónde tratarse? ¿A dónde llegar? ¿Qué hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién la va a atender? Es demasiado, es agotador. Al mismo tiempo, sabes que tienes que moverte, hacer, reaccionar, empezar”.

Lee: Integrante de ‘Me caigo de risa’ hace importante anuncio tras diagnóstico de cáncer

¿La mamá de Ricardo Fastlicht fue operada por cáncer de mama y cómo se encuentra de salud?

La mamá de Ricardo Fastlicht fue operada el pasado 7 de septiembre, después de que su familia encontrara orientación y apoyo para comenzar el tratamiento contra el cáncer de mama.

“Preguntas a todos y todos quieren ayudar. Nos dieron opciones, información, consuelo, ánimo o un abrazo. Y así La Vida en Rosa entró en nuestras vidas. Nos aconsejaron, nos abrazaron con mucho amor y nos indicaron el camino”. Ricardo Fastlicht

El actor agradeció la atención de FUCAM y compartió cómo avanza la recuperación de su mamá: “Afortunadamente, nos llevaron a FUCAM, Fundación para el Cáncer de Mama, donde desde el primer día nos hicieron sentir bienvenidos y seguros del camino a seguir. Supimos en pocos minutos que el tratamiento sería el correcto. Sabíamos que mi mamá llegó al lugar indicado en dónde comenzar tan complejo proceso, no solo físico, sino emocional”.

Ricardo Fastlicht “Mi mamá fue operada el 7 de septiembre por un extraordinario doctor, un gran ser humano. Hoy se encuentra en proceso de recuperación y en dos días, si Dios quiere, cumplirá 80 años. Gracias, La Vida en Rosa. Gracias, FUCAM”.

De acuerdo con su testimonio, su mamá continúa recuperándose de la cirugía y está próxima a celebrar sus 80 años. Fastlicht no detalló si necesitará tratamientos adicionales.

Mamá de Ricardo Fastlicht

¿Qué es el cáncer de mama en etapa 2A y cómo puede detectarse a tiempo?

El cáncer de mama en etapa 2A, diagnóstico que recibió la mamá de Ricardo Fastlicht, corresponde a una fase en la que el tumor puede tener determinadas características de tamaño o afectación de ganglios linfáticos cercanos. El tratamiento y pronóstico dependen de cada caso.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de detectar oportunamente esta enfermedad y recibir atención médica adecuada.

En México, las recomendaciones incluyen:

