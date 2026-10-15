¿Daniela Luján tuvo una emergencia de salud? Aparece con mascarilla de oxígeno en Me caigo de risa

Apenas unos días después de incorporarse a la nueva temporada de Me caigo de risa, Daniela Luján preocupó a sus fans al viralizarse un video en el que aparece utilizando una mascarilla de oxígeno. Las imágenes desataron especulaciones sobre su estado de salud, pero detrás del momento hay una explicación que sorprendió a muchos.

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Daniela Luján / Instagram

¿Por qué Daniela Luján apareció con mascarilla de oxígeno en Me caigo de risa?

Daniela Luján preocupó a sus seguidores luego de que se viralizara un video en el que aparece utilizando una mascarilla de oxígeno durante las grabaciones de Me caigo de risa, a pocos días de su debut en la temporada 12 del programa conducido por Faisy.

Sin embargo, la actriz no habría sufrido una emergencia médica, sino que terminó exhausta después de participar en una de las dinámicas más exigentes físicamente del programa, por lo que utilizó oxígeno para recuperar el aliento.

Daniela Luján no fue la única que apareció utilizando oxígeno. En las imágenes también se observa a Jessica Segura y Odalys Ramírez con mascarillas tras el intenso reto, lo que apunta a que el agotamiento estuvo relacionado con la actividad y no con una enfermedad confirmada.

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¿Daniela Luján tiene problemas de salud? Esto es lo que se sabe

Tras la difusión del video, seguidores de la actriz comenzaron a preguntarse si atravesaba alguna complicación médica.



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Sin embargo, la producción de Me caigo de risa cuenta con tanques de oxígeno para asistir a invitados y miembros de la “familia disfuncional” cuando participan en dinámicas físicamente exigentes.

Por esta razón, Daniela Luján, Jessica Segura y Odalys Ramírez utilizaron el apoyo de manera preventiva y para acelerar su recuperación, por lo que todas se encuentran en perfecto estado de salud.

¿Cuándo y dónde ver a Daniela Luján en Me caigo de risa?

La participación de Daniela Luján ha sido una de las principales novedades de la temporada 12 de Me caigo de risa, donde se sumó oficialmente como integrante de la popular “familia disfuncional”.

El programa se transmite de lunes a jueves por Canal 5 en un horario de 8:00 de la noche a 10:00 de la noche. Además, los episodios también están disponibles para los suscriptores de ViX Premium.

Junto a Daniela Luján participan figuras como Mariazel, Yurem, Ricardo Fastlicht, Mau Nieto, El Guana, Ricardo Margaleff, Poncho Borbolla, Gaby Platas y Adriana Montes de Oca, quienes continúan protagonizando algunos de los retos más divertidos y caóticos de la televisión mexicana.