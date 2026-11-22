Después de que una integrante de Me caigo de risa saliera del clóset, fue alguien más de su elenco quien sorprendió al público mexicano. Lo que pocos conocen es la vida complicada de uno de sus integrantes, quien contó que estuvo viviendo en una camioneta, dentro de Televisa, una de las historias más insólitas del mundo del espectáculo.

¿Qué integrante de Me caigo de risa vivió en una camioneta? / Mezcalent

¿Quién es el integrante de Me caigo de risa que vivió en una camioneta?

El protagonista de esta curiosa historia es Yurem, uno de los rostros más conocidos del espectáculo mexicano, tanto por su habilidad en la conducción, como su participación como conductor.

Ese mismo éxito lo ha llevado a importantes programas, uno de ellos: Me caigo de risa. Ahí se ha fortalecido como figura importante de la “familia disfuncional”, formando parte de cientos de capítulos.

El camino no ha sido fácil para él, pues en entrevista con René Franco en el programa La taquilla, el actor y conductor reveló que, en uno de sus peores momentos, llegó a vivir en una camioneta estacionada en las instalaciones de Televisa. ¿Por qué?

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Yurem vivió en una camioneta en Televisa / IG: @tay.rodzel / @yuremrojas

Yurem cuenta que vivió en una camioneta dentro de la televisora de San Ángel

Antes de llegar al éxito que vive actualmente, Yurem pasó por varios complicados momentos, muchos de ellos relacionados a la vivienda en la que permanecía desde hace años. En busca de una opción que no golpeara más su ya mermada economía, tomó la decisión de dormir en su camioneta.

Tras “peregrinar” en la casa de un amigo y otros lugares, entonces tomó la decisión que pocos conocen:

Me fui a vivir a una camioneta y me fui a meter a Televisa... Eso no lo sabe nadie… Me levantaba y ahí hay todo: baño, comedor, gimnasio. Me levantaba, me bañaba, hacía mis programas de Me caigo de risa, luego me iba al comedor y al gimnasio del CEA, ya nada más en la noche me iba otra vez a la camioneta. Yurem

Yurem aseguró que no fue una elección caprichosa, sino una forma de “ tomar medidas drásticas de ahorro para salir adelante ”. Mientras millones de personas lo veían reír en pantalla, él enfrentaba en silencio la dificultad de no tener un lugar propio donde dormir.

Aunque después Mariana Echeverría le ofreció dormir en su casa (algo que sucedió por un mes), posteriormente regresó a vivir con su mamá tras lo complicado de su convivencia.

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¿Quién es Yurem y cuál es su trayectoria?

Yurem Rojas, conocido artísticamente como Yurem, es actor, conductor, cantante y comediante mexicano, que comenzó a actuar a los seis años y su primer programa fue Serafín, en 1999.

Con el tiempo pasó de la actuación a la conducción y el entretenimiento. También fue co-conductor del programa Pequeños gigantes, y como intérprete se le conocen canciones como “ Fosforescente ” y “ Yo no te extraño ”.

En lo personal, Yurem terminó su relación con la venezolana Jhonesic Torrealba, con quien llevaba varios años.

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