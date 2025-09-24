Yurem fue cupido en La casa de los famosos México para su hermana y ahora ¿será cuñado de Aldo de Nigris?

En La casa de los famosos México siempre hay espacio para polémicas, romances inesperados y momentos virales, pero esta vez el protagonista fue alguien fuera del reality: Alyery Rojas, la hermana de Yurem. La joven no dudó en declarar públicamente que le interesa conocer a Aldo de Nigris, uno de los favoritos de la tercera temporada y su hermano se encargó de hacer de cupido en pleno programa.

Yurem pide la salida de su amigo ‘el Guana’ en La casa de los famosos Méxco. / Redes sociales

¿Cómo se enteró Aldo de Nigris que la hermana de Yurem quería conocerlo fuera de La casa de los famosos México?

La confesión se dio cuando Yurem Rojas visitó La casa de los famosos México para apoyar a su amigo ‘Guana’ en la dinámica de salvación frente a Aldo de Nigris y Yetus Prime. Sin embargo, lo más comentado no fue la estrategia de juego, sino la manera en que el conductor aprovechó para soltar una bomba en televisión nacional:

“Oye, mi hermana quiere que seas mi cuñado”, dijo Yurem con humor, lo que provocó carcajadas entre los habitantes de la casa. Aldo, lejos de rechazar la idea, contestó con una frase que encendió los rumores: “Ando soltero ahorita”.

Alyery no tardó en reaccionar en Instagram, donde compartió un video celebrando las habilidades de su hermano como cupido.

¿La hermana de Yurem quiere algo más que amistad con Aldo de Nigris tras La casa de los famosos México?

Tras el comentario que Yurem lanzó en La casa de los famosos México a Aldo de Nigris, Alyery no tardó en reaccionar desde sus redes sociales. Con humor, emoción y un toque de nerviosismo, la hermana del conductor compartió su sentir sobre el inesperado momento que protagonizó su hermano como cupido. En sus historias de Instagram, reconoció que no esperaba esa jugada en vivo, pero que ahora está lista para seguirle el paso:

“Mi hermano resultó ser un excelente cupido. ¿Ahora qué hago?, ¿qué sigue? Serle fiel a Aldo desde este momento”, escribió, dejando claro que el interés va en serio.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios sobre esta inesperada confesión. Muchos usuarios aplaudieron la iniciativa de Yurem y la valentía de Alyery, mientras otros bromearon con la posibilidad de que Aldo salga de la casa directo a una cita. Entre los mensajes que más destacaron se leen:

“Eso es aprovechar las oportunidades!!! Qué buen hermano!!!”

“Hermana tú ya ganaste jajaja”

“Si no aprovechas la oportunidad, le digo que voy según yo”

“No sé negó, dijo ‘ando soltero ahorita’, hazte tantito la difícil bb”

¿Quién es Alyery Rojas, la hermana de Yurem que busca conquistar a Aldo?

Alyery Rojas no es una desconocida en el mundo del entretenimiento. Aunque ha mantenido un perfil más discreto que su hermano Yurem, conductor de ‘Me caigo de risa’, ha participado en programas como Enamorándonos y Como dice el dicho, donde demostró que tiene talento, carisma y presencia frente a las cámaras.

En Instagram acumula más de un millón de seguidores, quienes están al pendiente de sus viajes, rutinas de belleza y momentos familiares. Su relación con Yurem es cercana y divertida, como lo demuestran los videos que comparten juntos.