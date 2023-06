Yurem: Tras dos años de relación con su guapa novia dice “no” al matrimonio ¡por miedo!

El actor Yurem dijo estar feliz porque ya cumplió dos años de relación con su novia la modelo Jhosenic Torrealba, pues prefieren seguir disfrutando de su amor y darle tiempo al tiempo.



Yurem acudió a la alfombra roja del espectáculo ‘The Ilusionists’, muy bien acompañado de su novia donde en encuentro con los medios se le preguntó que para cuando la boda y esto respondió: “Aguántame las carnitas, tiene que mejorar la situación económica primero. Aunque ella es buena niña, pero me da miedo, porque ¿a quien no le da miedo el matrimonio?”.

Al preguntarle si le gustan las relaciones abiertas Yurem dijo: “No, porque yo no soy mujeriego, a mi no me gusta andar con muchas novias, no tengo ni tiempo ni dinero y tampoco quiero tener muchas suegras”.

Y al cuestionarlo si ya viven juntos, comentó: “No, cada quién en su casa, no soy más o menos tradicional, está bien que cada quien por su lado. Hay que ir poco a poco y darle tiempo al tiempo”.

Yurem está feliz con su novia la modelo venezolana Jhosenic Torrealba con quien lleva dos años de relación.

/ Alejandro Isunza

-Al cuestionarle que fue lo que lo enamoró de ella, el conductor comentó: “Todo, primero que es muy guapa, tiene una personalidad muy linda, es muy divertida, muy inteligente, tierna, trae todo, me apoya, qué más puedo pedir”.

Y respecto a tener familia pronto Yurem respondió: “Es que ahorita está muy complicado tener hijos, salen bien caros, es bien complicado. Si a duras penas me puedo cuidar a mi mismo, ahora cuidar una criatura está complicado. La verdad no sé si me gustaría, igual y sí pero me da miedo”.

El actor y su novia quieren ir con calma, ya que nos tienen prisa para casarse y mucho menos para tener familia.

/ Alejandro Isunza

Al preguntarle de cómo le pidió ser su novia el conductor nos dijo:” La verdad fueron en dos intentos la primera no funcionó y la segunda si funcionó; la primera fue en un sushi y le dije que si quería ser mi novia y me bateó ya que me dijo que mejor amigos. Y Después se enamoró perdidamente de mí y rogaba por estar conmigo (ríe). Y la segunda fue nos fuimos a andar en moto y de regreso le pedí que fuera mi novia y aceptó”.

También agregó que es muy romántico, y detallista: “Soy muy sonso, soy penoso, pero me gusta ser romántico y detallista con ella”. Finalizó.