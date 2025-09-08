Miembro de Me caigo de risa estalla y pide salida de ‘el Guana’ de La casa de los famosos México

Yurem Rojas, miembro de la familia disfuncional de “Me caigo de risa” y amigo cercano de ‘el Guana’, sorprendió a la prensa al pedir la salida de su amigo de “La casa de los famosos México”, pero, ¿cuál es la razón detrás de esta petición? ¿será por su cambio al cuarto Día?

Yurem, quien al principio se mostró decepcionado por no haber ingresado a “La casa de los famosos México”, pese a ser considerado por la producción; estalló.

El actor lamentó el ataque en redes a muchos de los participantes. “La banda está ávida de descargar su furia de su estrés diario y lo hacen en “La casa de los famosos México”, así que dejo de verlo y ya solo me sale en tiktok”.

Yurem pide la salida de ‘el Guana’ de La casa de los famosos México

Yurem pidió, no solo la salida del también integrante de “Me caigo de risa”, “el Guana’, sino la de Shiky, Abelito, Alexis Ayala, entre otros.

“Ya no veo nada, me tiene hasta el gorro, ya me hartó La casa de los famosos México”. Quiero que saquen a Facundo, a “Guana”, a Shiky, Abelito a Alexis y que se quede Aldo, Aarón Mercury y Elaine y a ver qué pasa porque se quejan de que no dan contenido y se quejan cuando sí dan contenido”.

El actor opinó que el público no valora el contenido más elaborado, como el que generan Facundo, “el Guana” o Dalilah Polanco. Además, señaló que algunos participantes de “La casa de los famosos México” tampoco aportan contenido interesante, y le resulta difícil entender que los televidentes eliminen a quienes sí lo ofrecían.

¿Por qué Yurem pide la salida de ‘el Guana’ de La casa de los famosos México?

La realidad es que Yurem pidió la salida de su amigo, pero no porque le caiga mal, sino por el hate que recibe él y otros habitantes. De hecho, se molestó porque en redes lo han acusado de traidor luego de que Elaine lo cambiara del cuarto Noche al cuarto Día, y él decidió empezar a jugar con el team Día.

“‘El Guana’ es un tipazo yo lo amo, pero la gente de afuera no sé qué ónda le tiran hate, no solo a él, a Facundo, hasta Aldo tiene hate, no entiendo porque funaron a Mariana porque le gustaba, si el cuate está bien guapo, parece príncipe encantador (risas)”.

Ante la polémica, Yurem salió en defensa de su amigo: “‘el Guana’, ¿qué porque lo cambiaron de equipo? Ni siquiera se cambió él, y no entiendo por qué le dicen traidor y lo están funando. Creo que la gente no entiende que este juego no es de equipos. No sé quién dijo, solo gana uno; no gana el equipo, como que ningún chile le embona”.

El actor pidió al público mostrar más empatía, asegurando que ha visto comentarios muy duros contra los habitantes. Además, exhortó a la gente a recordar que quienes participan en el juego son seres humanos.

“Son seres humanos los que están allá dentro siento que no han hecho nada grave, si está bien light esta casa. Muchos solo quieren divertirse, pero la banda está muy molesta”, finalizó.

¿Por qué Yurem no entró a La casa de los famosos México?

Muchos a esperaban a Yurem esta temporada de La casa de los famosos México 2025, luego de que Jessica Segura por error había filtrado su participación. Sin embargo no fue anunciado.

En entrevista, Yurem comentó en entrevista a “De primera mano” que sí quería entrar al reality, pero desconoce por qué no fue incluido, pese a que hubo un acercamiento con la producción.

“Bien emocionado, yo sentía que sí iba a entrar, estaba haciendo mi maleta y a la mera hora ni se armó. Igual no soy tan famoso, pero vas a ver, haré unos videos prohibidos... no, la verdad no, porque se cae el internet (risas)”, dijo Yurem en broma.

