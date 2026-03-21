¿Angélica Vale se arrepiente de su divorcio u olvida con nuevo hombre? La actriz dice: “lo más bello”

Angélica Vale y Otto Padrón oficializaron su divorcio tras 14 años de matrimonio. La noticia sorprendió al público, pues se habían colocado como una de las relaciones más fuertes del espectáculo. Aunque muchos especularon sobre las posibles causas, el foco ha cambiado. Una reciente declaración de la actriz ha generado expectación ya que... ¿mostró arrepentimiento? ¿O ya sale con otro?

Angélica Vale y Otto Padrón estuvieron casados por 13 años. / X

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron?

No existe una versión confirmada sobre el motivo que provocó la separación entre Angélica Vale y Otto Padrón, lo que ha dado pie a diversas especulaciones desde que la noticia se volvió viral.

Entre las teorías que surgieron desde un principio, destacó la de una presunta infidelidad por parte de la actriz, luego de que fuera vista en compañía de un bailarín con quien coincidió en varias presentaciones del musical Vaselina.

Esta versión fue difundida inicialmente por Chamonic:

A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Chamonic

Por otra parte, otro de los rumores señalaba que la actriz presuntamente se habría cansado de “mantener” a Padrón, quien desde hace años no tenía un trabajo fijo. Esto tampoco se confirmó .

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¿Angélica Vale se arrepintió de su divorcio de Otto Padrón?

Una reciente declaración de la actriz Angélica Vale ha causado sorpresa en redes sociales. Y es que a unos meses de que confirmara su divorcio de Otto Padrón, la también cantante parece vivir un proceso sumamente difícil. ¿Se arrepintió?

A pocos días del estreno de Juego de voces: Hermanos y rivales, la también comediante compartió, para Sale el sol, que mantenerse activa profesionalmente ha sido clave en su proceso de sanación:

Definitivamente tener trabajo en este momento que sí, estoy en proceso de divorcio, es lo más bello que me ha pasado. Angélica Vale

La actriz no hizo referencia a un posible arrepentimiento de su parte, pero sí dejó claro que el proceso que está llevando a cabo es complicado, pues en ocasiones hasta el llanto le viene:

“ No te creas, eh, dejo a mis hijos en Los Ángeles y ay, no los quiero dejar y digo, ay, Dios mío, me dan ganas de llorar. Pero porque la situación obviamente no es la misma que en otros años ”, dijo Angélica.

Cabe destacar que la famosa tampoco dijo si está abierta a un nuevo amor.

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¿Qué es Juego de voces, el nuevo programa de la televisión mexicana?

El estreno de Juego de voces: Hermanos y rivales, programado para el 22 de marzo de 2026, marca el regreso de Angélica Vale como conductora de uno de los programas más entrañables de la televisión mexicana.

Juego de voces estará en su tercera temporada, misma que estrenará un formato renovado en el que familiares compiten en el escenario, mezclando talento, emociones y rivalidades: “ Es un proyecto que disfruto al cien… estoy muy contenta ” dijo Vale.

Algunos de los participantes para esta edición son: Álex Fernández, Isabel Lascurain, Raúl Roma, entre otros grandes intérpretes.

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